Villa Cañás realizó un seminario gratuito de cerámica

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura y Educación, llevó adelante un Seminario de Cerámica destinado a vecinos interesados en conocer y profundizar diferentes técnicas relacionadas con este oficio.

La actividad fue libre y gratuita y tuvo como escenarios el Balneario Municipal y el Centro Cultural, donde los participantes pudieron atravesar diferentes instancias de aprendizaje, intercambio y experimentación.

El encargado de desarrollar la capacitación fue el maestro ceramista Gabriel Cepeda, quien compartió conocimientos vinculados con la preparación de la cerámica y la elaboración y utilización de engobes naturales.

La propuesta permitió abordar diferentes etapas del trabajo con este material y acercar a los participantes a técnicas que forman parte de prácticas artesanales desarrolladas a lo largo del tiempo.

Desde la Dirección de Cultura y Educación señalaron que la iniciativa se inscribe dentro de las actividades culturales y formativas impulsadas para ampliar las alternativas disponibles para la comunidad.

“Para nosotros es muy importante poder acercar a la comunidad actividades que permitan aprender, experimentar y descubrir nuevos oficios y expresiones artísticas”, expresó la directora del área, Josefina Castro.

Además, la funcionaria sostuvo que la cerámica permite recuperar conocimientos vinculados con saberes ancestrales y, al mismo tiempo, generar ámbitos de encuentro y creatividad entre quienes participan.

Por otro lado, Castro remarcó que uno de los objetivos de la Dirección de Cultura y Educación es sostener una agenda con propuestas de diferentes características y garantizar el acceso gratuito a las actividades.

“Desde el área de Cultura y Educación buscamos seguir ofreciendo propuestas diversas, libres y gratuitas, para que todos tengan la posibilidad de participar y acceder a nuevas experiencias culturales y formativas”, señaló.

El Centro Cultural es uno de los espacios utilizados habitualmente por el municipio para actividades artísticas. En otras iniciativas culturales, la Municipalidad también ha planteado como objetivo generar ámbitos de difusión del arte y encuentro con la comunidad.

Con la realización del seminario, el área municipal sumó una nueva actividad a su programación cultural. De acuerdo con lo informado oficialmente, la intención es continuar desarrollando propuestas gratuitas que permitan incorporar conocimientos y acercarse a diferentes disciplinas y expresiones artísticas.