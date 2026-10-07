El intendente de Villa Cañás, Norberto “Tito” Gizzi, brindó una extensa entrevista en los estudios de FM Sonic 103.1, donde repasó las medidas que lleva adelante el Municipio para afrontar posibles episodios de lluvias intensas y detalló las obras realizadas sobre el sistema de desagües de la ciudad.

Uno de los puntos centrales fue el protocolo de Protección Civil. Según explicó, el esquema involucra a la Municipalidad, Bomberos Voluntarios, Policía, Hospital, SIES 107 y diferentes áreas del Ejecutivo local.

El objetivo, señaló, es establecer previamente cómo actuar ante una emergencia, identificar los sectores más sensibles y disponer de recursos y personal para intervenir tanto durante el día como durante la noche.

Entre los elementos preparados, Gizzi mencionó bolsas de arena y material para brindar asistencia ante filtraciones o daños en techos. Además, indicó que las cuadrillas municipales tienen identificados puntos estratégicos donde podrían presentarse inconvenientes.

“Hasta ahora venimos bien”, sostuvo el intendente y pidió a los vecinos seguir los informes meteorológicos y adoptar precauciones cuando existan alertas.

Obras sobre los desagües

Gizzi repasó además diferentes intervenciones realizadas en el sector oeste, uno de los puntos históricamente más bajos de Villa Cañás. Mencionó colocación de tubos, módulos premoldeados, adecuación de alcantarillas y limpieza de canales destinados a mejorar la evacuación del agua.

Actualmente, una retroexcavadora hidráulica de brazo largo aportada mediante un convenio con la Provincia trabaja sobre distintos canales. La Municipalidad había informado previamente que una de las intervenciones comprende aproximadamente 3.400 metros sobre el canal paralelo a avenida 49.

Otro de los temas fue la renovación del parque automotor municipal. Gizzi confirmó la intención de incorporar un tractor de entre 180 y 200 caballos y un camión con caja volcadora, equipamiento cuya licitación fue publicada por el Municipio. También habló de futuras incorporaciones mediante leasing y de la posibilidad de sumar una minicargadora y una pluma hidráulica.

Terrenos y nuevas urbanizaciones

En materia habitacional, el intendente aseguró que el Municipio trabaja sobre alternativas para adquirir terrenos destinados a futuras urbanizaciones.

Según manifestó durante la entrevista, existe una disponibilidad superior a los 400 millones de pesos vinculada al esquema de recupero de las viviendas del Grupo Nido. El monto y las condiciones finales para su utilización deberán quedar sujetos a la documentación y procedimientos administrativos correspondientes.

Gizzi explicó que el objetivo es evaluar terrenos que puedan ser adquiridos y posteriormente dotados de infraestructura para avanzar con nuevos loteos.

Finalmente, el mandatario local se refirió a la situación económica y política nacional y provincial. Planteó que la Argentina necesitaba corregir desequilibrios fiscales, aunque consideró que el Estado debe mantener capacidad de intervención frente a determinadas situaciones económicas.

También expresó preocupación por el poder adquisitivo de trabajadores públicos y privados y manifestó su respaldo a reclamos salariales de docentes, personal sanitario y fuerzas de seguridad, al tiempo que reconoció controles implementados por la Provincia sobre determinadas situaciones dentro del empleo público.

Las definiciones forman parte de la posición política expresada por Gizzi durante la entrevista y se produjeron cuando comienza a instalarse en la agenda pública el escenario electoral de 2027.