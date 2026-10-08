El Gobierno de Santa Fe reconoció este miércoles 7 de octubre a los 74 deportistas de la provincia que participaron de los Juegos Suramericanos 2026. La ceremonia se realizó en la Sede de Gobierno de Rosario y estuvo encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por funcionarios provinciales y representantes del deporte.

Durante el encuentro, las autoridades informaron que la Provincia destinó 326 millones de pesos en reconocimientos económicos, distribuidos de acuerdo con los resultados deportivos.

La delegación santafesina consiguió 80 de las 293 medallas obtenidas por Argentina durante la competencia: 11 de oro, 37 de plata y 32 de bronce.

Cuánto dinero recibieron los deportistas

De acuerdo con la información oficial, los incentivos fueron establecidos mediante cuatro categorías:

Medalla de oro: $8.000.000.

Medalla de plata: $6.000.000.

Medalla de bronce: $4.000.000.

Participación sin medalla: $2.000.000.

El comunicado provincial no precisa cómo se calcularon los aportes para atletas que consiguieron más de una medalla o participaron de competencias por equipos.

Pullaro destacó el esfuerzo de los atletas

Durante su intervención, el gobernador resaltó la participación de los representantes provinciales y el acompañamiento del público durante los Juegos.

“Sentimos un enorme orgullo al verlos competir con tanta fuerza y energía. Vimos los escenarios llenos de gente alentándolos a ustedes y a la Argentina”, expresó.

Además, vinculó la experiencia deportiva con la capacidad de organización de Santa Fe.

“Cuando todos los santafesinos nos unimos y tiramos para el mismo lado, lo que parece inalcanzable o imposible se transforma en algo posible”, afirmó.

Pullaro también reconoció el acompañamiento de las familias, los entrenadores y los clubes en la preparación de los atletas.

El deporte y la infraestructura que dejaron los Juegos

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, señaló que los resultados deportivos representan una oportunidad para continuar desarrollando programas de formación y acompañamiento.

“El deporte une, reúne, genera disciplina y permite que nuestros jóvenes estén en los lugares donde queremos que estén”, sostuvo.

Por otro lado, algunos deportistas destacaron las instalaciones incorporadas durante la organización del certamen.

Neiger Stenmeier, medallista de plata en waterpolo femenino, valoró la infraestructura destinada a las disciplinas acuáticas. Alexis Severa, ganador de una medalla de oro y otra de plata en tiro deportivo, mencionó la construcción del nuevo Centro de Tiro Internacional.

Según explicó Severa, esas instalaciones podrán seguir utilizándose para entrenamientos y competencias.

La palabra de los protagonistas

Candela Giordanino, medallista de bronce en aguas abiertas por equipos mixtos, expresó que representar a Santa Fe y a la Argentina fue motivo de orgullo.

Nicole Piscina, quien obtuvo el bronce en judo por equipos mixtos, destacó que el respaldo institucional también implica escuchar las necesidades de los deportistas.

Guillermo Osorio, medallista de plata en pelota vasca, valoró la posibilidad de competir como local y reconoció el esfuerzo de todos los participantes, independientemente de sus resultados.

El reconocimiento provincial se produce después de una competencia que reunió a deportistas de diferentes disciplinas y dejó instalaciones para su utilización futura.

El próximo desafío será sostener el acompañamiento económico y garantizar que la infraestructura deportiva continúe disponible para entrenamientos, formación y nuevas competencias.