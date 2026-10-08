La diputada provincial Sofía Galnares desarrolló una agenda de actividades en Murphy y Sancti Spíritu, localidades del departamento General López, donde mantuvo reuniones con autoridades municipales, conoció proyectos productivos y recorrió obras vinculadas a la vivienda y la educación.

Las visitas formaron parte de una serie de encuentros territoriales destinados a conocer las necesidades de cada comunidad y acompañar las gestiones que requieren intervención del Gobierno provincial.

Murphy: producción y gestión ambiental

En Murphy, la legisladora se reunió con el intendente Ezequiel Rodríguez y la delegada regional del Ministerio de Desarrollo Humano, Mónica Nieto. Durante el encuentro abordaron cuestiones relacionadas con la gestión de residuos y distintas iniciativas que se desarrollan en la localidad.

La agenda incluyó una visita a SynerCrops, empresa dedicada a la fabricación de coadyuvantes y fertilizantes, que cuenta con actividad en diferentes mercados del Cono Sur.

Allí fueron recibidos por su director y cofundador, Carlos Giovagnoli, y por Benjamín Giovagnoli, quienes compartieron información sobre los procesos productivos de la firma.

Según se informó, la compañía aplica tecnologías orientadas a reducir el consumo de agua, disminuir las emisiones de dióxido de carbono y evitar la utilización de determinados reactivos tóxicos.

Galnares destacó la importancia de conocer el funcionamiento de las empresas regionales y mantener contacto con quienes desarrollan actividades productivas y generan empleo.

Sancti Spíritu: ocho viviendas con inversión provincial

La recorrida continuó en Sancti Spíritu, donde Galnares estuvo acompañada por el intendente Cristian “Chino” Vincenti.

Uno de los lugares visitados fue el complejo habitacional de ocho viviendas inaugurado el pasado 18 de septiembre, ubicado sobre calle Francia, entre Chaco y Córdoba.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto demandó una inversión provincial superior a los 450 millones de pesos.

Además de la construcción de las unidades habitacionales, los trabajos incluyeron cordón cuneta, alumbrado público, desagües pluviales, suministro eléctrico y red de agua potable.

Las viviendas ya fueron entregadas a ocho familias de la localidad.

Obras en dos establecimientos educativos

La agenda también contempló visitas a instituciones educativas que reciben financiamiento provincial para mejorar sus instalaciones.

En la Escuela Nº 6079 “Marcos Sastre” se ejecutan trabajos de construcción y renovación integral de la cocina destinada al comedor escolar.

La intervención se desarrolla mediante el Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), con aportes adicionales del gobierno local a través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE).

Por otro lado, en la Escuela Fiscal Nº 587 “Domingo Faustino Sarmiento” avanza la construcción de una nueva aula, en el marco del programa provincial 1000 Aulas.

Estas intervenciones buscan ampliar y mejorar los espacios disponibles para las actividades escolares y los servicios que reciben los estudiantes.

Articulación entre Provincia y municipios

Al finalizar las recorridas, Galnares sostuvo que el contacto con las autoridades, las instituciones y el sector privado permite identificar necesidades y establecer vínculos para gestionar respuestas.

La visita dejó como principales ejes el seguimiento de las inversiones habitacionales, la infraestructura educativa, la gestión ambiental y el desarrollo productivo.

Por el momento, no se informaron nuevos anuncios presupuestarios ni fechas concretas para la finalización de las obras escolares.