Santa Fe desdoblará sus elecciones de las nacionales en 2027 y mantendrá las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que la provincia elegirá sus autoridades antes de la contienda nacional de octubre: las primarias están previstas para el 18 de abril y las generales, para el 13 de junio.

En los comicios generales de junio se votará gobernador y vicegobernador, senadores y diputados provinciales, intendentes, concejales y presidentes comunales. Así, la definición de los cargos provinciales y municipales tendrá un calendario separado de la elección nacional, programada para el 24 de octubre.

El cronograma anunciado por el Gobierno provincial comenzará en febrero, con dos plazos para las fuerzas políticas. El 7 de ese mes cerrará la inscripción de alianzas electorales y el 12 vencerá el período para presentar las listas de candidatos. Ambas instancias precederán a las PASO de abril.

Con el desdoblamiento, las candidaturas provinciales se disputarán en una jornada diferente de la destinada a los postulantes nacionales. El objetivo planteado para esta separación es evitar el denominado “efecto arrastre” y concentrar la discusión electoral en los asuntos de Santa Fe.

La continuidad de las PASO forma parte del esquema anunciado. Los partidos y alianzas deberán atravesar esa instancia previa a las generales de junio, que quedarán ubicadas más de cuatro meses antes de la votación nacional.

La definición del calendario coincide con el debate sobre la reforma del sistema electoral santafesino. Esa iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados provincial. En ese contexto, el anuncio de Pullaro ratifica las primarias como parte de la organización de los comicios de 2027.