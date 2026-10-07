Un hombre fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por abusar sexualmente de una adolescente que estaba bajo su guarda en Venado Tuerto. Los hechos ocurrieron durante 2024, cuando la víctima tenía 14 años.

La causa concluyó mediante un procedimiento abreviado, en el que el acusado fue declarado autor de abuso sexual simple agravado. La sentencia estableció que la pena de cuatro años debe cumplirse de manera efectiva.

La calificación penal contempló dos circunstancias agravantes: la responsabilidad del hombre en la guarda de la adolescente y la convivencia con la víctima, menor de 18 años. Ambas condiciones fueron consideradas en la condena por el delito sexual.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal Luciana Del Grecco, integrante del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, quien intervino en el proceso que culminó con la sentencia.

La identidad de la adolescente se mantiene en reserva. También se omiten datos de su entorno que puedan permitir su identificación.

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