Venado Tuerto será sede del 4° Congreso Internacional Educación, Salud y Emociones (CIESE 2026), que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de noviembre en el Centro Cultural Municipal y reunirá a especialistas, docentes, estudiantes y profesionales vinculados con la educación.

La propuesta tendrá como eje central la neuroeducación y se desarrollará bajo modalidad híbrida, combinando actividades presenciales con participación virtual. Las jornadas están previstas entre las 9 y las 17.30.

El encuentro es organizado por Educando para la Vida, THE Talento Humano Emprendedor, ENAP Argentina y el Comité Organizador. Según la información difundida, cuenta además con el aval de la Universidad Bolivariana del Ecuador y el Estudio para las Neurociencias Aplicadas, junto con el acompañamiento de instituciones internacionales y organismos locales.

Neuroeducación, emociones y nuevas tecnologías

Bajo el lema “El equilibrio entre aprender, cuidar y sentir”, el programa buscará analizar la relación entre los procesos de aprendizaje, las emociones y el funcionamiento cerebral.

Según indicaron los organizadores, uno de los objetivos será acercar a los educadores herramientas vinculadas con los conocimientos desarrollados por las neurociencias y analizar sus posibles aplicaciones dentro de las prácticas pedagógicas.

Además, el programa incluye contenidos relacionados con neurotecnología, primeros auxilios emocionales, educación inclusiva, bioética, liderazgo, inteligencia emocional, lenguaje y programación emocional y nuevos desarrollos pedagógicos.

La convocatoria está destinada a docentes de distintos niveles, estudiantes de educación media y superior, carreras técnicas, profesionales e instituciones educativas públicas y privadas.

Está anunciada la participación de representantes de Alemania, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Gigliotti tendrá dos conferencias

Uno de los disertantes anunciados es el doctor Juan José Gigliotti. Durante la apertura del jueves 12 tendrá a su cargo la conferencia “La biología de las creencias”.

El sábado 14 volverá a participar con “Tecnologías asociadas al estudio de la mente”, una exposición orientada a las herramientas utilizadas para observar y analizar la actividad cerebral frente a diferentes estímulos.

Por otro lado, la organización informó que el congreso tendrá transmisión mediante plataformas digitales y acceso gratuito para quienes completen previamente su inscripción.

También se anunció la posibilidad de acceder a un certificado digital con reconocimiento internacional y, posteriormente, a las grabaciones de las jornadas y al material aportado por los disertantes.

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La realización del CIESE 2026 colocará durante tres jornadas a Venado Tuerto como sede de un encuentro internacional enfocado en los cruces entre educación, salud emocional, neurociencias y tecnología, con actividades destinadas principalmente a la comunidad educativa.