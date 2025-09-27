Alerta amarilla por vientos y lluvias en el sur santafesino

Calaianov participó del juramento a la Constitución en Santa Fe
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por ráfagas intensas y lloviznas que afectan a Venado Tuerto y localidades de la región este sábado 27 de septiembre.Regionales27/09/2025LORENA ACOSTA
Este sábado por la mañana gran parte del sur de Santa Fe se encuentran bajo alerta amarilla por fuertes vientos y lluvias aisladas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las ráfagas provienen del sudeste y alcanzan hasta los 69 km/h, generando inestabilidad en la zona.
La temperatura es de 12,4°C con una humedad del 97%, lo que acentúa la sensación de frío y favorece la presencia de lloviznas. La visibilidad está reducida a 4 kilómetros, por lo que se recomienda circular con extrema precaución en rutas y caminos.
El pronóstico prevé una máxima de 20°C hacia la tarde, aunque las condiciones seguirán siendo inestables con cielo cubierto y probabilidad de precipitaciones entre un 10% y un 40%. Se espera que hacia la noche los vientos comiencen a disminuir, con una mínima estimada en 13°C.
Las autoridades meteorológicas sugieren tomar recaudos, especialmente para quienes deban movilizarse en vehículos o realizar tareas al aire libre, ya que los vientos fuertes podrían continuar hasta la noche.
Para el domingo 28 se anticipa una mejora en las condiciones, con cielo mayormente despejado y temperaturas que llegarán a los 24°C.
El legislador destacó la importancia de reafirmar los valores democráticos y la institucionalidad en un acto realizado en la capital provincial.
La comuna sumó un tracto desmalezador y un motor de repuesto para reforzar las tareas de limpieza y servicios en la localidad.
Genaro pidió que su fiesta sea alusiva a las Islas Malvinas y recibió la visita sorpresa de tres excombatientes en Venado Tuerto. El emotivo encuentro conmovió a su familia y a toda la comunidad.
Un informe del SIES 107 revela que 4 de cada 10 emergencias en Venado Tuerto están vinculadas a intentos de suicidio. El Concejo pide medidas urgentes y reuniones con autoridades sanitarias.
El 8 y 9 de noviembre la localidad será sede de la tradicional celebración que reúne producción, gastronomía, espectáculos y un show central a cargo de Uriel Lozano.
Siete familias de Murphy accedieron a la casa propia en un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro Lisandro Enrico.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
Los legisladores socialistas acusaron al Gobierno de favorecer a grandes exportadoras con una medida “electoralista e intempestiva”. Reclamaron una reforma tributaria integral con reducción gradual de derechos de exportación.
El mediocampista español, campeón del mundo en 2010 y figura del Barcelona, confirmó que dejará la actividad al finalizar la temporada con Inter Miami.
Racing será el único representante argentino en la penúltima instancia del torneo continental. Palmeiras, Flamengo y Liga de Quito completan el cuadro de semifinalistas.
El cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás sumó una autobomba Scania con capacidad de 8.000 litros y presentó avances en infraestructura y formación del cuerpo activo, en un proceso sostenido de crecimiento con apoyo estatal y comunitario.
El piloto francés elogió el rendimiento del argentino y lo señaló como candidato a ocupar la segunda butaca del equipo, decisión que dependerá de Flavio Briatore.
La fondista de Zárate participa en el mítico Spartathlon, una ultramaratón de 246 kilómetros entre Atenas y Esparta que debe completarse en 36 horas sin detenerse.
El futbolista de Vélez fue incluido en una lista de siete jugadores sancionados tras detectarse documentación adulterada por parte de la Federación de Malasia. La medida contempla un año de inactividad y una multa económica.