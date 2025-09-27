Alerta amarilla por vientos y lluvias en el sur santafesino

Este sábado por la mañana gran parte del sur de Santa Fe se encuentran bajo alerta amarilla por fuertes vientos y lluvias aisladas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las ráfagas provienen del sudeste y alcanzan hasta los 69 km/h, generando inestabilidad en la zona.

La temperatura es de 12,4°C con una humedad del 97%, lo que acentúa la sensación de frío y favorece la presencia de lloviznas. La visibilidad está reducida a 4 kilómetros, por lo que se recomienda circular con extrema precaución en rutas y caminos.

El pronóstico prevé una máxima de 20°C hacia la tarde, aunque las condiciones seguirán siendo inestables con cielo cubierto y probabilidad de precipitaciones entre un 10% y un 40%. Se espera que hacia la noche los vientos comiencen a disminuir, con una mínima estimada en 13°C.

Las autoridades meteorológicas sugieren tomar recaudos, especialmente para quienes deban movilizarse en vehículos o realizar tareas al aire libre, ya que los vientos fuertes podrían continuar hasta la noche.

Para el domingo 28 se anticipa una mejora en las condiciones, con cielo mayormente despejado y temperaturas que llegarán a los 24°C.