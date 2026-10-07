La Municipalidad de Venado Tuerto avanza con el sexto Relevamiento de Empleo para conocer las características y los cambios del mercado laboral local. El trabajo incluye una encuesta de hogares en todos los barrios y el cruce de información sobre búsquedas laborales, necesidades de contratación y empleo privado registrado.

La tarea está a cargo de la Dirección de Empleo, encabezada por Inés Paitovi. Al describir el avance del operativo en declaraciones a Venado24, la funcionaria estimó que la recolección de datos terminaría en unos diez días. Después comenzaría el procesamiento de la información, por lo que las cifras mencionadas sobre desempleo y ocupación corresponden a registros previos, no a resultados de esta edición.

El proyecto surgió en 2021, en el marco del Plan Estratégico Participativo. Según explicó Paitovi, se buscó ampliar la información que ya reunía el municipio a través de los currículums recibidos, las consultas de personas que buscan trabajo y los pedidos de personal de las empresas. El objetivo es contar con datos del conjunto de la ciudad y comparar su evolución año a año.

La directora señaló que las estadísticas nacionales no ofrecen datos específicos para Venado Tuerto, que queda comprendida dentro del resto urbano provincial. Por eso, indicó, el relevamiento local replica la metodología de los organismos estadísticos y utiliza un cuestionario avalado mediante una resolución del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

Sobre los estudios anteriores, Paitovi destacó un crecimiento de la población activa, integrada por quienes trabajan o buscan empleo. Ubicó la tasa de desempleo, en promedio, entre el 5 y el 6 por ciento a lo largo de los años relevados. También afirmó que el valor más alto se registró en 2021, a la salida de la pandemia, y que el indicador local se mantuvo por debajo del nacional.

Otra tendencia identificada por la funcionaria es el crecimiento del trabajo por cuenta propia. Explicó que ese universo abarca situaciones diversas, desde emprendimientos familiares hasta comercios y empresas de servicios. El cuestionario permite distinguir las actividades y las formas en que esas ocupaciones generan ingresos.

El análisis se complementa con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Según Paitovi, esos registros muestran estabilidad en los puestos privados registrados, que se mantienen entre 12.500 y 12.700, y en la cantidad de empresas con domicilio en la ciudad.

La funcionaria agregó que Venado Tuerto cuenta con casi 17 empresas por cada mil habitantes, frente a unas 12 a nivel nacional. Consideró que esa presencia empresarial favorece la generación de empleo registrado.

Leé también

Hockey - Municipalidad de Venado Tuerto ascendió a la Línea A