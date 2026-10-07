Pedro se reincorporó a Flamengo después de participar de la gira de amistosos de la Selección de Brasil y volvió a quedar a disposición de Leonardo Jardim en un momento decisivo de la temporada. El Mengao pelea por el Brasileirao y se prepara para enfrentar a Estudiantes de La Plata por las semifinales de la Copa Libertadores.

El delantero regresó fortalecido desde lo futbolístico. Fue una de las figuras de Brasil en la goleada 4-0 sobre India, encuentro en el que convirtió un gol y aportó una asistencia. Sin embargo, en Río de Janeiro todavía repercute un episodio ocurrido antes de su partida con la selección.

El 20 de septiembre, durante la victoria de Flamengo frente a Bragantino, Pedro convirtió el segundo gol de su equipo y posteriormente fue reemplazado por Bruno Henrique. El delantero manifestó su disconformidad con la decisión de Jardim y, según pudo observarse en las imágenes, cuestionó la reiteración de sus sustituciones.

Después del encuentro, Pedro explicó que quería continuar en cancha para intentar convertir más goles. Jardim, por su parte, buscó quitarle trascendencia al episodio y sostuvo públicamente que resulta normal que futbolistas de ese nivel pretendan disputar los 90 minutos. Incluso ambos se abrazaron una vez finalizado el partido.

Sin embargo, el diario brasileño ge informó este miércoles que la reacción del atacante provocó malestar entre algunos integrantes del plantel y del departamento de fútbol. Según esa publicación, uno de los futbolistas incómodos habría sido Bruno Henrique. Se trata de una versión no confirmada públicamente por los protagonistas.

El escenario también tiene un componente contractual. Pedro mantiene vínculo con Flamengo hasta diciembre de 2027 y existen conversaciones para extenderlo. Según la prensa brasileña, el atacante considera que su situación quedó relegada mientras otros compañeros recibieron renovaciones y mejoras contractuales. Las negociaciones continúan y, hasta el momento, no existe anuncio de un nuevo acuerdo.

Pese a estas diferencias, desde Brasil no describen la situación como una crisis abierta. Pedro recuperó protagonismo desde la llegada de Jardim y el entrenador ha manifestado públicamente su valoración por el centrodelantero.

Todo ocurre mientras se acerca la serie ante Estudiantes. La ida de las semifinales de la Copa Libertadores está prevista para el jueves 15 de octubre, desde las 21.30, en el estadio UNO de La Plata. La revancha se disputará el 22 de octubre, también a las 21.30, en el Maracaná.

COPA LIBERTADORES 2026 FLAMENGO VS. ESTUDIANTES Semifinales IDA 15/10 Estudiantes vs. Flamengo 🕘 21:30 hs

📍 Estadio UNO — La Plata, Argentina VUELTA 22/10 Flamengo vs. Estudiantes 🕘 21:30 hs

📍 Maracaná — Río de Janeiro, Brasil Novedades del Sur · Deportes

De esta manera, Jardim deberá administrar no solamente el aspecto futbolístico de uno de sus principales atacantes, sino también una situación interna que Flamengo intentará dejar atrás antes de disputar uno de los cruces determinantes de su temporada.