La selección de Francia comenzó el ciclo de Zinedine Zidane con resultados positivos y varias modificaciones en su plantel. Después de 14 años con Didier Deschamps como entrenador, el ex técnico del Real Madrid completó sus primeros cuatro encuentros de Nations League con tres victorias y un empate, además de incorporar futbolistas que hasta esta convocatoria no habían tenido participación en la selección mayor.

El primer indicio apareció en la convocatoria presentada el 18 de septiembre. Zidane incluyó cinco debutantes: Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha y Estéban Lepaul.

La renovación alcanzó todas las líneas. En el arco apareció Restes, de 21 años y jugador del Toulouse, quien tuvo su primera titularidad ante Bélgica. También formó parte del grupo Jean Butez, arquero del Como italiano.

En defensa, Jérémy Jacquet, de Liverpool, fue una de las primeras apuestas. El central de 21 años llegó al seleccionado después de su buen comienzo de temporada en Inglaterra. Por otro lado, Leny Yoro, defensor de Manchester United, también recibió su oportunidad y fue titular junto a Restes en el triunfo 4-1 frente a Bélgica.

SELECCIÓN DE FRANCIA LAS NUEVAS CARAS DE LA ERA ZIDANE Los futbolistas que comenzaron a ganar espacio en Les Bleus durante el nuevo ciclo. ARQUERO GUILLAUME RESTES 21 años · Toulouse DEFENSOR JÉRÉMY JACQUET 21 años · Liverpool DEFENSOR LENY YORO 20 años · Manchester United VOLANTE / LATERAL ANDY DIOUF 23 años · Inter VOLANTE LUCAS DA CUNHA 25 años · Como DELANTERO ESTÉBAN LEPAUL 25 años · Stade Rennes Francia comenzó el ciclo Zidane con una renovación progresiva del plantel

Otra de las novedades fue Andy Diouf, futbolista del Inter que puede desempeñarse en diferentes sectores del mediocampo y los laterales. Además, Zidane recuperó a Adrien Truffert, actualmente en Bournemouth y con antecedentes en la selección durante el ciclo anterior.

En el mediocampo apareció Lucas Da Cunha, de 25 años y actualmente en Como. El futbolista recibió su primera convocatoria absoluta después de consolidarse en el fútbol italiano y fue titular en la victoria como visitante ante Bélgica.

En ataque, la principal novedad fue Estéban Lepaul, delantero de Rennes. Su recorrido hasta la selección incluyó categorías inferiores del fútbol francés antes de instalarse en la máxima división.

La renovación también tuvo ausencias. N'Golo Kanté y los hermanos Lucas y Theo Hernández estuvieron entre los nombres que no integraron la primera convocatoria del nuevo entrenador.

En este marco, Zidane utilizó los primeros cuatro partidos no solamente para buscar resultados, sino también para ampliar la competencia interna. Francia cerró esta primera etapa invicta y con nuevas alternativas de cara a los próximos compromisos internacionales.