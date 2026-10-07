La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó numerosas imágenes después del triunfo 3-0 ante Benín, pero una de las que mayor repercusión alcanzó tuvo como protagonista a Enzo Fernández. Mientras el capitán hablaba ante el público en el estadio Monumental, el mediocampista fue captado por las cámaras llorando mientras escuchaba sus palabras.

El episodio ocurrió una vez terminado el encuentro del martes 6 de octubre. Messi tomó el micrófono en el campo de juego y repasó diferentes momentos de su recorrido con la camiseta argentina, agradeció a sus compañeros y a los hinchas y habló sobre lo que significó representar al seleccionado durante más de dos décadas.

Fernández permaneció junto al resto del plantel y no pudo contener la emoción. No fue el único: otros integrantes de la Selección y del cuerpo técnico también fueron registrados con lágrimas durante el homenaje.

De aquella carta de 2016 a compartir la Selección

La relación de Enzo Fernández con Messi tiene un antecedente particular. En junio de 2016, cuando tenía 15 años y formaba parte de las divisiones inferiores de River, publicó en Facebook un mensaje dirigido al entonces capitán argentino.

Messi acababa de anunciar que dejaba la Selección después de perder ante Chile la final de la Copa América Centenario. El adolescente Fernández le pidió públicamente que reconsiderara aquella decisión.

Años después, el propio mediocampista confirmó que había participado en la redacción de aquel mensaje y recordó que siempre había respaldado al rosarino.

El recorrido terminó superando aquella expectativa. Fernández llegó al seleccionado mayor, compartió plantel con Messi y ambos integraron el equipo argentino que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022.

Además, cuando Messi anunció en 2026 que dejaría definitivamente la Selección, Enzo volvió a dedicarle un mensaje. Allí recordó que, cuando era chico, calculaba las edades de ambos para saber si tendría alguna posibilidad de compartir una cancha con su ídolo.

Las palabras de Enzo después del homenaje

Tras abandonar el Monumental, Fernández resumió ante la prensa las sensaciones que le dejó la jornada y aseguró que había vivido un día cargado de emociones.

La escena del mediocampista durante el discurso terminó convirtiéndose en una de las postales del último partido de Messi con Argentina. Más allá del resultado ante Benín, la jornada significó el cierre de una etapa para el seleccionado y también para una generación de futbolistas que compartió los últimos años del capitán.

La próxima convocatoria argentina abrirá ahora una etapa inédita para jugadores como Fernández: por primera vez desde su consolidación en el seleccionado mayor, comenzarán un ciclo sin Messi dentro del plantel.