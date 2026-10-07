Manchester City registró una salida de su estructura juvenil pocos días después de conocerse las conclusiones de la comisión independiente que analizó las infracciones financieras del club. Charlie Holt, mediocampista de 17 años, continuará su carrera en Cardiff City, donde inicialmente será incorporado al plantel Sub-21.

El movimiento adquirió repercusión por coincidir con uno de los momentos institucionales más complejos del conjunto inglés. Una comisión independiente consideró acreditadas graves infracciones a las reglas financieras de la Premier League correspondientes a nueve temporadas, entre 2009/10 y 2017/18. Además, fueron aceptadas tres de las cuatro acusaciones relacionadas con la falta de cooperación durante la investigación.

Manchester City rechaza las conclusiones y ya presentó una apelación, por lo que el procedimiento continúa abierto. Las posibles sanciones todavía no fueron determinadas y pueden abarcar desde multas y deducciones de puntos hasta medidas deportivas de mayor alcance.

MERCADO INTERNACIONAL CHARLIE HOLT DEJA

MANCHESTER CITY El juvenil continuará su carrera en Cardiff City EDAD 17 AÑOS POSICIÓN MEDIOCAMPISTA CAMBIO DE CLUB MANCHESTER CITY → CARDIFF CITY La transferencia se produce mientras Manchester City atraviesa el proceso abierto por las infracciones financieras de la Premier League. NOVEDADES DEL SUR · DEPORTES

En este marco apareció la transferencia de Holt. El futbolista nacido en Burnley desarrolló su formación en la academia del City y durante la última temporada sumó 12 presentaciones con el equipo Sub-18, aunque nunca alcanzó a debutar oficialmente con el primer plantel.

Sin embargo, no existe hasta el momento evidencia suficiente para afirmar que el juvenil decidió marcharse debido al fallo financiero. WalesOnline informó que el mediocampista llevaba varias semanas en el sur de Gales y había participado de entrenamientos tanto con el Sub-21 como con el plantel superior de Cardiff.

Además, su incorporación encaja dentro de una política del conjunto galés orientada al desarrollo de futbolistas jóvenes. El entrenador Brian Barry-Murphy conoce particularmente bien la estructura del Manchester City debido a su anterior paso por el club.

Por otro lado, medios británicos mencionan la posibilidad de que la incertidumbre institucional termine repercutiendo sobre el plantel profesional. Hasta el momento, cualquier eventual salida masiva de figuras debe considerarse una versión no confirmada.

El foco continuará puesto ahora en la apelación presentada por Manchester City y, posteriormente, en la definición de las sanciones. Recién entonces podrá dimensionarse el verdadero impacto deportivo que tendrá el proceso sobre el futuro del club.