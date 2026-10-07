El Senado de la Nación mantiene una agenda parlamentaria reducida durante esta semana, en medio de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno nacional para reunir los votos necesarios para avanzar con la reforma electoral. Uno de los principales puntos de discusión es el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La Libertad Avanza cuenta actualmente con 21 senadores y necesita alcanzar una mayoría absoluta de 37 votos para modificar la legislación electoral. Esto obliga al oficialismo a conseguir al menos 16 respaldos por fuera de su bloque, principalmente entre representantes de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con gobernadores y sectores dialoguistas. Sin embargo, las posiciones no son uniformes. Mientras algunos mandatarios provinciales admiten la posibilidad de que las PASO no se realicen en 2027, otros dirigentes defienden la continuidad del mecanismo o plantean modificaciones alternativas.

Además, existe una diferencia entre el objetivo de máxima del Gobierno y una posible salida negociada. Distintas fuentes periodísticas señalan que la Casa Rosada pretende eliminar definitivamente las PASO, aunque una nueva suspensión para las elecciones nacionales de 2027 aparece como una alternativa para construir una mayoría más amplia.

En este marco, el Senado no tiene prevista una sesión para este miércoles. La actividad institucional estará concentrada principalmente en la Comisión de Acuerdos, que realizará desde las 11 una audiencia pública para evaluar postulaciones enviadas por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos en la Justicia y el Ministerio Público.

Entre los postulantes aparecen Fernando D'Alessandro, propuesto para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, y Santiago Bahamondes, candidato a defensor público de Víctimas con asiento en Mendoza. También serán analizados distintos pliegos para fiscalías.

Por otro lado, permanecen pendientes otros temas legislativos. Entre ellos se encuentra la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), además de iniciativas vinculadas con Salud Mental y modificaciones a la Ley General de Sociedades.

Para el miércoles 14 de octubre está previsto un plenario de las comisiones de Industria y Relaciones Exteriores relacionado con el tratado de patentes.

La atención política, sin embargo, continuará puesta sobre la reforma electoral. La capacidad del Gobierno para convertir los acuerdos con los gobernadores en votos concretos dentro del Senado será determinante para establecer si el proyecto puede avanzar y, especialmente, qué ocurrirá finalmente con las PASO nacionales en 2027.