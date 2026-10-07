La NBA acelera el análisis para sumar dos nuevas franquicias
La NBA continúa avanzando en el proceso de análisis para una eventual expansión que podría modificar considerablemente el mapa de la competencia. Las Vegas y Seattle son los dos mercados oficialmente bajo estudio y, en caso de aprobarse ambas incorporaciones, la liga pasaría de sus actuales 30 franquicias a 32.
Sin embargo, la ampliación todavía no está formalmente aprobada. En marzo de 2026, la Junta de Gobernadores autorizó a la NBA a explorar una potencial expansión hacia ambas ciudades y contrató al banco de inversión PJT Partners para evaluar propietarios, infraestructura, mercados y consecuencias económicas.
Las Vegas aparece como el proceso más avanzado. Según reportes de ESPN reproducidos por diferentes medios, quedaron tres grupos finalistas: Nancy Walton Laurie y Bill Laurie; Steve Apostolopoulos y Marc Lasry; y Bill Foley junto con Jerry Colangelo.
Las cifras involucradas muestran la dimensión del proyecto. Las propuestas contemplarían entre 12.000 y 13.000 millones de dólares considerando la franquicia y la infraestructura necesaria. De todos modos, todavía resta definir si el futuro equipo utilizaría el T-Mobile Arena —que necesitaría modificaciones— o si avanzaría con la construcción de un nuevo estadio.
Por otro lado, Seattle cuenta con una ventaja en materia de infraestructura a través del Climate Pledge Arena. La eventual expansión significaría además el regreso de la NBA a una ciudad que tuvo a los SuperSonics hasta la temporada 2007-08, antes del traslado de la franquicia que posteriormente se convirtió en Oklahoma City Thunder.
El calendario también permanece abierto. Aunque inicialmente se mencionó la temporada 2028-29 como posible punto de partida, reportes publicados posteriormente indican que el proyecto de Las Vegas podría demorarse hasta 2029-30. Por el momento, ambas fechas deben considerarse como escenarios y no como una decisión oficial.
Una expansión a 32 integrantes también obligaría a reorganizar las conferencias. Si Seattle y Las Vegas ingresaran al Oeste, uno de los actuales equipos de esa conferencia debería pasar al Este para establecer dos grupos de 16. Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies y New Orleans Pelicans aparecen mencionados en distintas versiones, aunque la NBA no confirmó cuál sería trasladado.
Además, podrían producirse modificaciones en la NBA Cup y sería necesario establecer las reglas de un draft de expansión para conformar los nuevos planteles.
El siguiente paso será conocer la resolución sobre los grupos propietarios y, posteriormente, la decisión de la Junta de Gobernadores. Hasta entonces, Las Vegas y Seattle son los mercados oficialmente analizados, pero la incorporación de ambas franquicias continúa siendo un proceso en desarrollo.