La NBA continúa avanzando en el proceso de análisis para una eventual expansión que podría modificar considerablemente el mapa de la competencia. Las Vegas y Seattle son los dos mercados oficialmente bajo estudio y, en caso de aprobarse ambas incorporaciones, la liga pasaría de sus actuales 30 franquicias a 32.

Sin embargo, la ampliación todavía no está formalmente aprobada. En marzo de 2026, la Junta de Gobernadores autorizó a la NBA a explorar una potencial expansión hacia ambas ciudades y contrató al banco de inversión PJT Partners para evaluar propietarios, infraestructura, mercados y consecuencias económicas.

Las Vegas aparece como el proceso más avanzado. Según reportes de ESPN reproducidos por diferentes medios, quedaron tres grupos finalistas: Nancy Walton Laurie y Bill Laurie; Steve Apostolopoulos y Marc Lasry; y Bill Foley junto con Jerry Colangelo.

Las cifras involucradas muestran la dimensión del proyecto. Las propuestas contemplarían entre 12.000 y 13.000 millones de dólares considerando la franquicia y la infraestructura necesaria. De todos modos, todavía resta definir si el futuro equipo utilizaría el T-Mobile Arena —que necesitaría modificaciones— o si avanzaría con la construcción de un nuevo estadio.

NBA EXPANSIÓN NBA La liga analiza sumar dos nuevas franquicias y pasar de 30 a 32 equipos. Actualidad 30 Equipos actuales Proyección 32 Equipos proyectados Candidata 1 LAS VEGAS La ciudad aparece como una de las principales opciones para recibir una nueva franquicia. Candidata 2 SEATTLE La ciudad podría recuperar una franquicia de la NBA tras la salida de los SuperSonics. Si la expansión se concreta, la NBA pasaría de 30 equipos a 32 franquicias, con Las Vegas y Seattle como los mercados bajo análisis. ⚠️ La expansión todavía no fue oficializada. La liga estudia el proyecto y no confirmó aún el ingreso definitivo de las nuevas franquicias. Novedades del Sur · Deportes

Por otro lado, Seattle cuenta con una ventaja en materia de infraestructura a través del Climate Pledge Arena. La eventual expansión significaría además el regreso de la NBA a una ciudad que tuvo a los SuperSonics hasta la temporada 2007-08, antes del traslado de la franquicia que posteriormente se convirtió en Oklahoma City Thunder.

El calendario también permanece abierto. Aunque inicialmente se mencionó la temporada 2028-29 como posible punto de partida, reportes publicados posteriormente indican que el proyecto de Las Vegas podría demorarse hasta 2029-30. Por el momento, ambas fechas deben considerarse como escenarios y no como una decisión oficial.

Una expansión a 32 integrantes también obligaría a reorganizar las conferencias. Si Seattle y Las Vegas ingresaran al Oeste, uno de los actuales equipos de esa conferencia debería pasar al Este para establecer dos grupos de 16. Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies y New Orleans Pelicans aparecen mencionados en distintas versiones, aunque la NBA no confirmó cuál sería trasladado.

POSIBLE EXPANSIÓN NBA ¿QUIÉN PODRÍA PASAR AL ESTE? Si Las Vegas y Seattle se incorporan al Oeste, una franquicia actual debería cambiar de conferencia. OPCIÓN 1 MINNESOTA TIMBERWOLVES OESTE → ESTE OPCIÓN 2 MEMPHIS GRIZZLIES OESTE → ESTE OPCIÓN 3 NEW ORLEANS PELICANS OESTE → ESTE Con dos nuevas franquicias en el Oeste, la NBA necesitaría trasladar un equipo al Este para mantener un equilibrio de 16 equipos por conferencia. ⚠️ Minnesota, Memphis y New Orleans aparecen mencionados en distintas versiones periodísticas. La NBA todavía no confirmó qué franquicia cambiaría de conferencia. Novedades del Sur · Deportes

Además, podrían producirse modificaciones en la NBA Cup y sería necesario establecer las reglas de un draft de expansión para conformar los nuevos planteles.

El siguiente paso será conocer la resolución sobre los grupos propietarios y, posteriormente, la decisión de la Junta de Gobernadores. Hasta entonces, Las Vegas y Seattle son los mercados oficialmente analizados, pero la incorporación de ambas franquicias continúa siendo un proceso en desarrollo.