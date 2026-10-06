Ronaldinho saludó a Messi en su despedida de la Selección

Ronaldinho le dedicó un mensaje a Lionel Messi este martes 6 de octubre, en el marco de su despedida de la Selección Argentina en el Monumental. A través de su cuenta oficial de X, el brasileño destacó la trayectoria del rosarino y le expresó sus mejores deseos para la etapa que comienza.

“Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!!”, escribió el exjugador, que acompañó la publicación con una foto. El saludo reunió recuerdos de su vínculo con Messi y un reconocimiento a lo que el argentino consiguió con la camiseta de su país.

En su mensaje, Ronaldinho sostuvo que el nombre de Messi forma parte de la historia del fútbol argentino y mundial. También aludió a una experiencia que ambos compartieron con sus respectivas selecciones: cumplir el sueño de infancia de representar a su nación y conquistar una Copa del Mundo.

“Lo diste todo por tu selección y por tu país”, expresó. Luego introdujo una reflexión personal sobre las decisiones familiares: “Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas”. Esa consideración pertenece al saludo del brasileño y no constituye una explicación de Messi sobre los motivos de su despedida.

La relación entre ambos se remonta a los años en que compartieron plantel en el Barcelona. Ronaldinho participó de uno de los primeros hitos de la carrera del argentino: le dio la asistencia para su primer gol como futbolista profesional, el 1 de mayo de 2005, ante Albacete Balompié, en el Camp Nou, por la jornada 34 de La Liga.

Más de dos décadas después de aquella jugada, el brasileño cerró su publicación con un deseo para su excompañero: “Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre”.