La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizará el próximo lunes 24 de agosto un operativo de atención en el barrio Santa Fe de Venado Tuerto, con el objetivo de acercar distintos trámites y asesoramiento a los vecinos.

La jornada se desarrollará de 8 a 13 en la Plaza Papa Francisco, ubicada en la esquina de Gobernador Pujato y Antártida Argentina.

Durante el operativo se podrán efectuar consultas y recibir asesoramiento sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, asignaciones familiares y prestaciones de pago único por nacimiento, matrimonio y adopción.

También estará disponible la presentación del certificado escolar, consultas sobre la Prestación por Desempleo, cambios de lugar de cobro y la generación de la Clave de la Seguridad Social.

Además, los vecinos podrán realizar gestiones vinculadas con la constancia de empadronamiento a una obra social y la actualización de datos personales.

El personal de ANSES también responderá consultas relacionadas con jubilaciones y pensiones, permitirá solicitar turnos para trámites posteriores y entregará los formularios correspondientes para distintas gestiones.

El operativo permitirá que habitantes del sector puedan acceder a la atención del organismo nacional sin necesidad de trasladarse hasta sus oficinas habituales.