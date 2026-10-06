Un hombre identificado como M.E.H. quedó en prisión preventiva tras ser imputado por dos hechos contra la propiedad ocurridos en Villa Cañás. La acusación principal es por el robo de tres anillos de oro y dinero en la casa de una mujer de 92 años, mientras ella almorzaba.

La jueza Andrea Melisa Cavallero dispuso la medida en una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto. La investigación está a cargo del fiscal Iván Gastón Raposo, del Ministerio Público de la Acusación, quien formuló las imputaciones por robo simple y hurto simple. El acusado cuenta con antecedentes condenatorios y registra la condición de reincidente.

Según la atribución de la Fiscalía, el ingreso a la vivienda ocurrió el 28 de septiembre, entre las 12:15 y las 13:15, en calle 44. El hombre habría dañado el mosquitero de una ventana del dormitorio para entrar y sustraer las joyas y 20.000 pesos que estaban guardados en una mesa de luz.

La acusación detalla que los anillos sustraídos eran una alianza con la inscripción “Hilda”, un cintillo de bodas con piedras transparentes y un anillo tipo sello con las iniciales “AM”. Ese episodio recibió la calificación provisoria de robo simple.

Entre los elementos reunidos en la investigación figuran imágenes de seguridad aportadas por la familia. En esas grabaciones se observa a un hombre que se asoma al sector donde la mujer estaba comiendo y luego vuelve hacia el dormitorio. El registro forma parte de las pruebas con las que la Fiscalía busca esclarecer lo ocurrido.

También se realizaron tareas a cargo de personal de la Comisaría Sexta y un relevamiento de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal. Esas medidas permitieron reconstruir parte del recorrido del sospechoso antes y después del hecho. La Fiscalía cuenta, además, con testimonios, inspecciones de la vivienda y fotografías de los daños.

La segunda imputación corresponde a un episodio del 20 de agosto en el supermercado Día de Villa Cañás. Según la acusación, el hombre habría tomado un salamín de una heladera de exhibición y se habría retirado sin pagarlo. La maniobra habría sido advertida por una empleada y registrada por cámaras.

Por ese hecho, la Fiscalía le atribuyó hurto simple. Ambos episodios continúan bajo investigación, mientras el imputado permanece privado de su libertad por disposición judicial.

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