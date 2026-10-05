Un hombre quedó en prisión preventiva tras ser imputado por dos hechos contra la propiedad en Villa Cañás, entre ellos el robo de joyas y dinero en la casa de una mujer de 92 años. La medida fue dictada por la jueza Andrea Melisa Cavallero y el acusado continuará detenido mientras se desarrolla el proceso penal.

La investigación está a cargo del fiscal Iván Gastón Raposo, del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto. El imputado, identificado como Hernández, cuenta con antecedentes condenatorios y registra la condición de reincidente. Los hechos que se le atribuyen fueron calificados provisoriamente como robo simple y hurto simple.

Según la acusación fiscal, el episodio en la vivienda ocurrió el 28 de septiembre, entre las 12:15 y las 13:15, en calle 44. Hernández habría dañado el mosquitero de una ventana del dormitorio para entrar a la casa mientras la mujer almorzaba en otro sector.

La Fiscalía le atribuye haberse apoderado de tres anillos de oro y de 20.000 pesos que estaban guardados en una mesa de luz. Las joyas fueron descriptas como una alianza con la inscripción “Hilda”, un cintillo de bodas con piedras transparentes y un anillo tipo sello con las iniciales “AM”.

Las grabaciones de seguridad forman parte de la evidencia reunida. En las imágenes aportadas por la familia se observa a un hombre que se asoma hacia el lugar donde la mujer estaba comiendo y luego vuelve hacia el dormitorio. Ese registro integra las medidas destinadas a esclarecer el ingreso y la sustracción denunciada.

Personal de la Comisaría Sexta realizó tareas investigativas bajo la dirección de Raposo. Además, el relevamiento de cámaras del Centro de Monitoreo Municipal permitió reconstruir parte del recorrido del sospechoso antes y después del hecho. La Fiscalía también cuenta con testimonios, inspecciones de la vivienda y fotografías de los daños.

La segunda imputación corresponde a un episodio ocurrido el 20 de agosto en el supermercado Día de Villa Cañás. Según la acusación, Hernández habría tomado un salamín de una heladera de exhibición y se habría retirado del comercio sin pagarlo. La maniobra fue advertida por una empleada y quedó registrada por cámaras.

La prisión preventiva fue dispuesta después de la imputación por ambos episodios. La resolución mantiene al acusado detenido durante el proceso; las atribuciones de la Fiscalía deberán ser examinadas en la causa y no constituyen una condena por estos hechos.

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