Tres hombres de Venado Tuerto denunciaron que fueron asaltados en Junín, adonde habían viajado para comprar una motocicleta Honda Tornado mediante Marketplace. La investigación derivó en un allanamiento de urgencia y la aprehensión de tres hombres mayores de edad, domiciliados en esa ciudad bonaerense, según la información difundida por La Verdad de Junín.

Los denunciantes relataron que habían acordado la operación a través de la plataforma de compraventa de Facebook. Al ingresar a una vivienda de calle Bolivia al 6500, señalaron, fueron sorprendidos por dos hombres que los intimidaron con un arma de fuego y les sustrajeron dinero en efectivo.

El personal del Comando de Patrullas intervino en inmediaciones de Circunvalación y Ruta Nacional 7. Ese punto corresponde al lugar de la intervención policial informado, mientras que el domicilio de calle Bolivia fue señalado por los venadenses como el sitio donde habría ocurrido el robo.

A partir de los datos aportados por los denunciantes, se iniciaron tareas investigativas con intervención de la UFIJ N° 6 de Junín. Luego se realizó el allanamiento de urgencia en la vivienda indicada, donde fueron aprehendidos los tres hombres. Durante el procedimiento también se secuestraron cuatro teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “Robo Calificado”. La investigación busca determinar las circunstancias del hecho y establecer qué participación tuvo cada uno de los involucrados. Aunque la denuncia menciona a dos presuntos asaltantes y el procedimiento terminó con tres aprehendidos, la información disponible no detalla el vínculo de cada uno con el episodio.

No se difundieron las identidades de los tres venadenses ni el monto de dinero denunciado como sustraído. Tampoco se informó si la motocicleta llegó a ser entregada.

Leé también

El peaje de Venado Tuerto aumentará a $1.835 desde el sábado

El peaje de Venado Tuerto dejará de recibir efectivo

Venado Tuerto: hallaron una moto robada en zona rural