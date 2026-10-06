La producción de The Batman Part II, la nueva película protagonizada por Robert Pattinson, quedó temporalmente pausada luego de que su director, Matt Reeves, se alejara del rodaje para atender un asunto familiar.

La decisión fue confirmada por Warner Bros. y DC Studios, que aclararon que se trata de una interrupción temporal y manifestaron públicamente su respaldo al cineasta.

“La producción de The Batman Part II se ha pausado temporalmente mientras Matt Reeves se ocupa de un asunto familiar”, informó el estudio. Además, DC Studios señaló que Reeves cuenta con su apoyo y expresó su intención de continuar con el proyecto próximamente.

No se brindaron detalles sobre la situación familiar que motivó el alejamiento del director y, hasta el momento, tampoco existe una fecha oficial para la reanudación de las filmaciones.

La película se encontraba en pleno rodaje en Londres. Reeves vuelve a estar detrás de cámaras después de dirigir The Batman, estrenada en 2022 y protagonizada también por Pattinson.

La pausa abre un interrogante sobre el calendario de producción. Sin embargo, hasta este martes no existe confirmación de que vaya a modificarse nuevamente la fecha de lanzamiento.

El estreno permanece programado para el 18 de febrero de 2028. Según fuentes vinculadas a la producción citadas por medios estadounidenses, todavía es demasiado pronto para determinar si la interrupción tendrá consecuencias sobre ese cronograma.

Robert Pattinson volverá a interpretar a Bruce Wayne/Batman. Además, regresarán Jeffrey Wright como James Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Colin Farrell como Oz Cobb, conocido como el Pingüino.

Por otro lado, la segunda entrega incorpora nuevos nombres al universo encabezado por Reeves. Entre ellos aparecen Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Charles Dance y Sebastian Koch. También estarán Jayme Lawson y Gil Perez-Abraham.

Los detalles argumentales permanecen bajo reserva.

La producción de la secuela ya atravesó diferentes modificaciones en su calendario desde que comenzó el desarrollo del proyecto. En este marco, la nueva interrupción vuelve a poner atención sobre sus tiempos de realización, aunque no existe hasta ahora un anuncio oficial sobre otra postergación.

El próximo paso dependerá de cuándo Reeves pueda reincorporarse al rodaje. Mientras tanto, Warner Bros. y DC Studios mantienen el proyecto en pausa y sostienen públicamente su intención de continuar con la producción.