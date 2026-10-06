El Gobierno de Venado Tuerto, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa con trabajos de infraestructura en distintos sectores de la ciudad. Las intervenciones comprenden obras de pavimento, cordón cuneta, mantenimiento de calles, limpieza del sistema de desagües y reconstrucción de caminos rurales.

Uno de los frentes se encuentra sobre calle Iturbide, entre Falucho y San Lorenzo, donde las cuadrillas municipales realizan movimientos de suelo. Además, sobre Gobernador Pujato, entre Urquiza y Gobernador Vera, se llevan adelante tareas de perfilado y moldeo destinadas a una aleta de pavimento de hormigón, junto con la construcción de cordones cuneta.

La agenda incluye también el moldeo de una aleta de hormigón en Moreno y Leoncio de la Barrera. En Goumond, entre Castelli y Saavedra, se completó el hormigonado de cordones.

Por otro lado, se realizan tareas de sellado de juntas sobre Moreno, entre Manzano y Huhn, mientras que se construyen sumideros en las intersecciones de Goumond y Saavedra y de Dorrego y Piacenza.

Mantenimiento de calles y desagües

El área de Arreglo de Calles desarrolla trabajos de perfilado en el barrio El Cruce. Las tareas alcanzan además a Pinto Lucero, entre San Luis y Neuquén, y a la intersección de Pinto Lucero y Urquiza.

En materia hídrica, la División Desagües trabaja en la limpieza de cunetas sobre Natalio Perillo, entre Libertad y Tonelli, y en Ituzaingó, entre Vuelta de Obligado y Caparrós.

También se realizan intervenciones sobre Gobernador Pujato, desde Antártida Argentina hasta Santa Cruz. A esto se suma la utilización del camión desobstructor para la limpieza de cañerías y sumideros en España, entre Marconi y Chacabuco.

Estos trabajos se producen en un contexto en el que el Municipio viene reforzando durante los últimos meses las tareas sobre el sistema hídrico ante escenarios de lluvias intensas.

Intervención en caminos rurales

La Dirección de Asuntos Rurales, en tanto, continúa con la reconstrucción del camino ubicado frente al campo La Unión, sobre la Ruta Provincial 4S y en dirección a San Eduardo.

La intervención forma parte del mantenimiento de la red vial rural, utilizada para el desplazamiento de productores y el movimiento de la producción de la zona.

De esta manera, durante octubre permanecen activos distintos frentes de obra en Venado Tuerto. El cronograma combina nuevas intervenciones con tareas de conservación y mantenimiento de infraestructura ya existente.