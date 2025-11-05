El Indio Solari volvió al estudio con Los Fundamentalistas

TINI anuncia nueva fecha de FUTTTURA y confirma expansión internacional
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El mítico líder de Los Redondos regresó al estudio Luzbola junto a su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Los fans celebran la posible llegada de nueva música.Música05/11/2025SOFIA ZANOTTI
El rock argentino volvió a vibrar con fuerza luego de que se confirmara que el Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado regresaron al estudio de grabación. La banda compartió una imagen grupal desde Luzbola, el histórico espacio del artista en Parque Leloir, acompañada del mensaje: “Grabación en Luzbola”.
La publicación, replicada en las redes oficiales tanto del Indio como de la banda, desató una ola de comentarios y entusiasmo entre los seguidores, que esperan ansiosos nuevas canciones después de varios años sin lanzamientos oficiales.
Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, grupo fundado por Solari en 2004, ha mantenido vivo el legado del artista con giras, homenajes y shows multitudinarios. Sin embargo, esta vez la noticia apunta a un regreso al proceso creativo, lo que podría significar un nuevo capítulo en la carrera del ícono del rock nacional.
Por el momento no hay fecha confirmada para un nuevo disco, pero la sola presencia del Indio en el estudio bastó para emocionar a miles de fanáticos que siguen atentamente cada movimiento desde las redes sociales.
El legendario guitarrista del metal argentino continúa su gira con dos presentaciones que celebran la historia y el legado de Almafuerte.
El 15 de noviembre, la banda tributo más reconocida del mundo se presentará en Buenos Aires con su espectáculo “A través del tiempo”, recreando el legado de los Cuatro de Liverpool con instrumentos originales y una puesta de primer nivel.
La banda reunió a más de 8 mil personas en el Estadio Obras Sanitarias para celebrar sus 36 años de trayectoria, con invitados especiales y un emotivo homenaje a Alejandro “Bocha” Sokol.
El trío mexicano lanzó una nueva balada junto a Cristian Castro, una colaboración que revive el espíritu romántico de la música latina.
La cantante presentó “Lux”, un disco grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres que aborda la mística femenina, la transformación y la espiritualidad.
El dirigente de 36 años reemplazó a Jorge Brito y conducirá al club hasta 2029. Prometió continuidad institucional y un proyecto para superar el mal momento deportivo.
El presidente Diego Milito confirmó que Racing quiere extender el contrato de Gustavo Costas por un año más. El entrenador respondió con un mensaje de gratitud y emoción.
Los defensores serán citados por Lionel Scaloni para el amistoso ante Angola y se perderán el duelo clave frente a Vélez. Gallardo suma preocupaciones en un momento crítico.
La conductora puso en duda la veracidad de la denuncia por amenazas presentada por la modelo y defendió a Marcelo Tinelli durante su programa radial.
Un informe del IIEP advierte que el trabajo registrado cayó 2% desde noviembre de 2023. El empleo formal en el sector privado fue el más afectado.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares se reunirá el viernes 7 de noviembre. Los sueldos oficiales están congelados desde septiembre y la brecha con los valores reales llega al 65%.
El artista cañaseño inaugura una exposición inspirada en los paisajes y emociones de su ciudad natal. La muestra abrirá el sábado 8 de noviembre en el Centro Cultural Municipal.