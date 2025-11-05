El Indio Solari volvió al estudio con Los Fundamentalistas

El rock argentino volvió a vibrar con fuerza luego de que se confirmara que el Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado regresaron al estudio de grabación. La banda compartió una imagen grupal desde Luzbola, el histórico espacio del artista en Parque Leloir, acompañada del mensaje: “Grabación en Luzbola”.

La publicación, replicada en las redes oficiales tanto del Indio como de la banda, desató una ola de comentarios y entusiasmo entre los seguidores, que esperan ansiosos nuevas canciones después de varios años sin lanzamientos oficiales.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, grupo fundado por Solari en 2004, ha mantenido vivo el legado del artista con giras, homenajes y shows multitudinarios. Sin embargo, esta vez la noticia apunta a un regreso al proceso creativo, lo que podría significar un nuevo capítulo en la carrera del ícono del rock nacional.

Por el momento no hay fecha confirmada para un nuevo disco, pero la sola presencia del Indio en el estudio bastó para emocionar a miles de fanáticos que siguen atentamente cada movimiento desde las redes sociales.