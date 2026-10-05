La iniciativa busca que el Gobierno nacional brinde precisiones sobre el nuevo cuadro tarifario, el sistema de cobro implementado y el cumplimiento de las obras previstas dentro de la concesión.

Desde septiembre, el corredor de la Ruta 8 comenzó una nueva etapa bajo la administración de la empresa VIAL 8, que reemplazó a Corredores Viales. Entre los principales cambios se encuentra la eliminación del pago en efectivo y la aplicación de una tarifa diferencial para quienes no utilizan TelePASE.

Para los vehículos de categoría 1, el esquema implementado desde el 12 de septiembre estableció una tarifa de $1.834,95 mediante TelePASE, mientras que el pago manual electrónico tiene un costo aproximado del doble.

El sistema alcanza a las estaciones de Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho. La incorporación de esas cabinas a la red TelePASE comenzó formalmente el 10 de septiembre.

En este marco, Calaianov solicitó información sobre las condiciones que se tuvieron en cuenta para autorizar los nuevos valores.

Uno de los puntos centrales del planteo apunta a determinar si la empresa concesionaria realizó previamente las tareas previstas en el contrato, entre ellas trabajos de bacheo, señalización, colocación y mantenimiento de barandas e iluminación.

Además, el pedido busca establecer si esas intervenciones fueron inspeccionadas y aprobadas por Vialidad Nacional antes de la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario.

El legislador también pidió precisiones sobre el funcionamiento del sistema de cobro electrónico y las condiciones que deben afrontar quienes no están adheridos a TelePASE.

El cambio ya había generado dificultades durante sus primeros días de aplicación. El 10 de septiembre se registraron largas filas y demoras en la estación de Venado Tuerto debido a la eliminación del efectivo y a la necesidad de utilizar otros medios de pago.

Por otro lado, la concesionaria informó que la modificación forma parte de un proceso de modernización del corredor vial, que atraviesa Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Hasta el momento, el material que dio origen al pedido de informes no incluye una respuesta oficial del Gobierno nacional, Vialidad Nacional o VIAL 8 respecto de los cuestionamientos planteados por Calaianov.

La respuesta de los organismos nacionales permitirá conocer si las obras exigidas fueron certificadas antes de autorizar las nuevas tarifas y cuáles fueron los criterios utilizados para establecer el esquema de cobro vigente.