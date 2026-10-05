El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre, después de que el Congreso rechazara dos decretos sobre alquileres. La decisión modifica el calendario que el mandatario había sostenido hasta ahora: completar en 2027 la legislatura iniciada en 2023.

El anuncio se produjo en medio de protestas por el acceso a la vivienda, que cobraron impulso tras el desalojo en Madrid de Maricarmen, una mujer de 87 años. Las movilizaciones incluyen manifestaciones y acampadas para reclamar alquileres asequibles y protección para los inquilinos en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Durante una comparecencia en el palacio de la Moncloa, Sánchez planteó que el anticipo electoral busca conseguir una mayoría progresista más amplia. Defendió la gestión de su gobierno, aunque reconoció errores y admitió que el Ejecutivo no había podido cumplir todos sus objetivos. También informó que el domingo había comunicado su decisión al rey.

El revés parlamentario del viernes fue el antecedente inmediato de la convocatoria. Los dos decretos sobre vivienda fueron rechazados con votos de la oposición conservadora, la extrema derecha y los independentistas catalanes de Junts, cuyo posicionamiento resultó clave para impedir la aprobación. Tras esa votación, Sánchez abrió un período de reflexión sobre la continuidad del calendario electoral.

La coalición de socialistas y Sumar carece de mayoría parlamentaria y depende de acuerdos con otras fuerzas para aprobar sus iniciativas. Las dificultades para reunir esos apoyos, especialmente los de Junts, condicionaban el avance de las leyes impulsadas por el Ejecutivo.

En su discurso, Sánchez presentó la elección como una disputa sobre el rumbo del país. Contrapuso la continuidad de su proyecto, al que vinculó con la justicia social y la responsabilidad medioambiental, con lo que describió como una “ola ultraderechista” que recorta derechos. También reivindicó las medidas adoptadas para reforzar el Estado del bienestar.

El mandatario dirigió sus críticas al Partido Popular y a Vox. Los acusó de bloquear políticas beneficiosas para la población y de utilizar su poder regional y municipal para obstaculizar iniciativas del Gobierno. Esas afirmaciones formaron parte de su evaluación política de la oposición.

A la vez, agradeció a las fuerzas parlamentarias que acompañaron acuerdos durante la legislatura. Reconoció que existe insatisfacción entre sectores de la sociedad y la relacionó con el rechazo de las medidas sobre alquileres. Con ese argumento, pidió ampliar el respaldo electoral para impulsar nuevos avances sociales y continuar con las transformaciones que propone su gobierno.

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