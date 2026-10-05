El presidente Javier Milei celebró el resultado de la primera vuelta de las elecciones en Brasil y cuestionó las medidas de campaña del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Lo hizo este lunes durante una reunión de Gabinete en Casa Rosada, en la que también se abordaron el viaje presidencial a España y el reclamo argentino por las Islas Malvinas.

Según informó el Gobierno, Milei se mostró “muy satisfecho” con el resultado brasileño y lo definió como “un gran triunfo”. La información difundida no incluyó cifras electorales ni precisó qué resultados sustentaron esa valoración del mandatario argentino.

En ese marco, Milei sostuvo que Lula había desplegado un “plan platita” durante el tramo final de la campaña. De acuerdo con su interpretación, esas medidas no tuvieron el efecto esperado en las urnas y responden a “recetas del pasado”. Se trata de la lectura política del Presidente sobre la elección: el material disponible no detalla las iniciativas cuestionadas ni aporta datos que permitan establecer su incidencia en el voto.

La agenda internacional de la reunión también incluyó la convocatoria a elecciones anticipadas en España anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ese contexto, Milei confirmó que viajará a ese país el 19 de octubre y que el 21 participará de una serie de actividades en Madrid. No se informaron detalles sobre esas actividades.

Por otra parte, el canciller Pablo Quirno presentó un informe sobre las últimas medidas vinculadas con la posición argentina respecto de las Islas Malvinas. La exposición incluyó el avance del pedido de arbitraje internacional y las acciones del Gobierno en el plano geopolítico para sostener el reclamo de soberanía.

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