Marcos Rojo acordó su regreso a Estudiantes desde Racing

Racing aceptó la propuesta del Pincha y existe un acuerdo de palabra para la salida del defensor, que regresaría a La Plata para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores.

Marcos Rojo quedó a un paso de convertirse nuevamente en jugador de Estudiantes de La Plata. Después de varios días de negociaciones, Racing aceptó avanzar con su salida y las partes alcanzaron un acuerdo de palabra que, de completarse los pasos administrativos y médicos previstos, marcará el comienzo del tercer ciclo del defensor en el club donde inició su carrera.

La operación todavía debe formalizarse. Las últimas informaciones señalan que Rojo realizará la revisión médica y posteriormente firmaría un contrato con Estudiantes hasta diciembre de 2027. Por ese motivo, hasta que exista confirmación institucional, el pase debe considerarse acordado pero pendiente de oficialización.

El acuerdo económico entre Estudiantes y Racing

Según las versiones publicadas durante las últimas horas, Estudiantes desembolsaría alrededor de 800.000 dólares para conseguir la salida anticipada del jugador, al que todavía le restaban aproximadamente tres meses de contrato con Racing.

Además, el acuerdo incluiría montos variables vinculados a objetivos deportivos, relacionados con la participación del defensor y los resultados obtenidos por Estudiantes. Rojo también habría resignado una parte de la deuda que Racing mantenía con él para facilitar el entendimiento. Estos detalles económicos no fueron oficializados por los clubes y deben considerarse información periodística pendiente de confirmación institucional.

La Libertadores aceleró la negociación

El movimiento de Estudiantes está directamente relacionado con las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Alexander Medina tendrá dos bajas importantes para el encuentro de ida: Leandro González Pirez y Tomás Palacios deberán cumplir una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

En este marco, el conjunto platense buscó incorporar una alternativa con experiencia para reforzar la defensa antes de la serie continental.

Por otro lado, la negociación atravesó momentos de tensión. Rojo dejó de presentarse a entrenamientos de Racing mientras manifestaba su intención de regresar a La Plata. Diego Milito sostuvo inicialmente una posición contraria a desprenderse del futbolista, pero posteriormente Racing aceptó avanzar cuando comenzaron a acercarse las condiciones económicas.

ESTUDIANTES DE LA PLATA LOS NÚMEROS DE MARCOS ROJO El defensor se prepara para iniciar su tercer ciclo en el Pincha 54 PARTIDOS 4 GOLES 3° CICLO EN EL CLUB 🏆 CAMPEÓN DE AMÉRICA Copa Libertadores 2009 Marcos Rojo surgió de las divisiones inferiores de Estudiantes y formó parte del plantel campeón de la Copa Libertadores 2009. Ahora, a los 36 años, quedó a un paso de comenzar una nueva etapa con la camiseta del club de La Plata. NOVEDADES DEL SUR · DEPORTES

El tercer ciclo de Rojo en Estudiantes

El regreso tendrá también un componente histórico. Rojo surgió de las inferiores del Pincha y formó parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores 2009. En sus anteriores etapas acumuló 54 encuentros y cuatro goles.

A los 36 años, tendrá ahora la posibilidad de comenzar un tercer ciclo en La Plata. El objetivo inmediato será completar la documentación correspondiente y quedar habilitado para disputar la Libertadores.

Mientras Estudiantes espera incorporarlo rápidamente al plantel, Racing deberá cerrar formalmente la rescisión. Superados esos pasos, el regreso de Marcos Rojo al club donde comenzó su carrera quedará oficialmente concretado.