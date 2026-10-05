La Liga Venadense de Fútbol completó una nueva jornada con novedades importantes tanto en Primera División A como en las distintas zonas de la B. Teodelina FBC sostuvo su ventaja en lo más alto de la máxima categoría, mientras que Central Argentino consiguió uno de los grandes objetivos de la temporada: el ascenso.

En Primera A, Teodelina derrotó 1-0 a Unión y Cultura y alcanzó los 50 puntos. El equipo de Teodelina mantiene cinco unidades de ventaja sobre Racing Club y Studebaker, ambos con 45.

Studebaker se impuso 2-1 como visitante ante Sportivo Carmelense, mientras que Racing empató 2-2 frente a Juventud Unida. Jorge Newbery de Venado Tuerto también sumó tres puntos al vencer 3-0 a Atlético Elortondo.

Además, General Belgrano derrotó 1-0 a San Martín, Sportivo Sarmiento superó 3-0 a Deportivo San Jorge y Sportivo Rivadavia igualó sin goles ante Peñarol.

La noticia principal de la Primera B llegó desde la Zona Campeonato A. Central Argentino derrotó 3-1 a Belgrano FBC y llegó a 13 puntos, resultado que le permitió asegurar el primer puesto y concretar su regreso a Primera A. Claudio “Coco” Quiroga convirtió los tres goles del conjunto venadense. El ascenso se produce después de 14 años fuera de la máxima categoría.

Sportivo María Teresa, por su parte, derrotó 1-0 a Nueva Era y quedó segundo con 10 unidades.

En la Zona Campeonato B todavía no hay definición. Sportsman de Villa Cañás empató 1-1 con Ciudad Nueva y conserva el primer lugar con 7 puntos. Ciudad Nueva suma 6, mientras que Sportivo Sancti Spíritu y Centenario tienen 5 luego del empate 3-3 entre ambos.

La última fecha tendrá a Sportsman recibiendo a Centenario y a Ciudad Nueva enfrentando a Sportivo Sancti Spíritu.

Por otro lado, Matienzo continúa primero en el Repechaje C después de vencer 3-0 a Sportivo Avellaneda. Llegó a 25 puntos y mantiene dos de ventaja sobre Jorge Newbery de Rufino, que goleó 6-1 a Deportivo Chapuy. Los dos equipos permanecen invictos después de nueve jornadas.

En el Repechaje D, Sacachispa venció 2-1 a Los Andes y lidera con 23 puntos, seguido por Independiente de Amenábar con 20. El encuentro entre Independiente de Villa Cañás y CSD Belgrano de Rufino fue suspendido y será reprogramado.

La próxima fecha también tendrá un cruce directo en Primera A: Peñarol recibirá al líder Teodelina. Studebaker enfrentará a Juventud Unida y Racing será local ante Atlético Elortondo, en una jornada que puede comenzar a marcar el tramo decisivo del campeonato.