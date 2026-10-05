Central Argentino consiguió uno de los principales objetivos de su temporada y volverá a jugar en la División A de la Liga Venadense de Fútbol. El “Bosque” derrotó 3-1 a Belgrano FBC y aseguró el primer puesto de la Zona Campeonato A cuando todavía resta una fecha por disputarse.

El encuentro se jugó en el estadio Vicente Ferretti de Jorge Newbery de Venado Tuerto y tuvo como protagonista a Claudio “Coco” Quiroga, autor de los tres goles de Central.

El marcador se abrió a los 25 minutos del primer tiempo. Una combinación entre Ezequiel Pérez y Abel Retamozo terminó con la aparición de Quiroga dentro del área para establecer el 1-0.

Belgrano respondió seis minutos después. Tras una pelota detenida, Valentín Romero ganó en el juego aéreo y convirtió de cabeza el 1-1.

La igualdad duró poco. A los 35 minutos, Guido Goss avanzó por derecha y envió un centro al área. Quiroga controló y definió cruzado para devolverle la ventaja a Central antes del descanso.

El gol que aseguró el ascenso

En el segundo tiempo, Belgrano buscó mantenerse en partido mientras Central administró la diferencia. La definición llegó a los 42 minutos.

Quiroga recibió por derecha, avanzó hacia el área y superó la marca antes de definir ante la salida del arquero Santiago Drincovich. El 3-1 completó su triplete y terminó de asegurar el triunfo.

El delantero llegó además a 19 goles en el campeonato, según las estadísticas difundidas tras el encuentro.

Más allá de lo ocurrido en este partido, el ascenso se explica por la campaña realizada durante toda la temporada. Central Argentino había terminado primero en la Zona 1 de la fase regular con 41 puntos en 18 encuentros: ganó 13, empató dos y perdió tres. Además, convirtió 41 goles y recibió 15.

En la Zona Campeonato A mantuvo esa regularidad. Después de cinco jornadas acumula 13 unidades, producto de cuatro victorias y un empate. Marcó 11 goles y recibió cuatro.

De esta manera, Central consiguió una diferencia que ya no puede ser descontada y aseguró anticipadamente el ascenso.

El resultado pone fin a una espera de 14 años para la institución de Venado Tuerto. Central Argentino regresará en 2027 a la máxima categoría de la Liga Venadense y podrá afrontar la última jornada de la Zona Campeonato con el objetivo principal de la temporada ya cumplido.