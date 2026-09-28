La fecha 24 de la Primera División A de la Liga Venadense de Fútbol quedó completada y Teodelina FBC conservó el liderazgo después de imponerse 1 a 0 como visitante ante General Belgrano.

La jornada, que debió reprogramarse parcialmente como consecuencia de las condiciones climáticas, se desarrolló entre jueves y sábado y dejó al puntero con 47 unidades. Racing Club y Unión y Cultura aparecen detrás con 44, mientras que Studebaker alcanzó los 42.

Racing consiguió uno de los triunfos importantes de la fecha al superar 3 a 2 a Sportivo Carmelense. Unión y Cultura, por su parte, igualó sin goles ante Sportivo Rivadavia y dejó dos puntos en el camino.

Studebaker también sumó de a tres. El conjunto de Villa Cañás derrotó 1 a 0 a Juventud Pueyrredón y continúa dentro del grupo que pelea en la parte superior.

Otro de los resultados destacados se produjo en Elortondo, donde Peñarol se quedó con el clásico al derrotar 2 a 1 a Atlético Elortondo.

Además, Deportivo San Jorge y San Martín protagonizaron el encuentro con más goles de la jornada al igualar 3 a 3. Jorge Newbery de Venado Tuerto y Juventud Unida terminaron 1 a 1.

Con estos resultados, Teodelina suma 47 puntos; Racing y Unión y Cultura tienen 44; Studebaker, 42; Juventud Pueyrredón, 35; Carmelense, 34; San Martín, 29; Rivadavia, 25; Peñarol y San Jorge, 23; Jorge Newbery de Venado Tuerto, Atlético Elortondo y Juventud Unida, 21; General Belgrano, 19; y Sarmiento, 18. En los casos de igualdad de puntos, el orden definitivo depende de los criterios de desempate del torneo.

La Primera B también tuvo actividad

En la Zona Campeonato A, Central Argentino derrotó 4 a 2 a Sportivo María Teresa y llegó a 10 puntos, mientras Belgrano FBC venció 2 a 0 a Nueva Era.

En la Zona Campeonato B, Ciudad Nueva superó 4 a 2 a Centenario y Sportsman de Villa Cañás empató 1 a 1 como visitante ante Sportivo Sancti Spiritu. Sportsman se mantiene con 6 puntos.

En los repechajes, Matienzo encabeza la Zona C con 19 unidades después de vencer 3 a 0 a Deportivo Chapuy. En la Zona D, Sacachispa llegó a 17 tras ganarle 3 a 1 a Independiente de Villa Cañás.

Lo que viene

La fecha 25 de Primera A tendrá un enfrentamiento directo en la parte superior: Teodelina recibirá a Unión y Cultura. Racing visitará a Juventud Unida y Studebaker irá ante Carmelense.

También jugarán Atlético Elortondo-Jorge Newbery, Rivadavia-Peñarol, San Martín-General Belgrano y Sarmiento-San Jorge. Juventud Pueyrredón tendrá fecha libre.

En la Primera B, Sportsman de Villa Cañás recibirá a Ciudad Nueva por la Zona Campeonato B, en otro partido con incidencia directa sobre las posiciones.