La décima fecha del Torneo Clausura Pre-Federal 2026 de la Asociación Venadense de Básquet dejó a Centenario y Olimpia BBC compartiendo el liderazgo y una nueva derrota para Sportsman de Villa Cañás, que cayó por 80-51 frente al conjunto de barrio San Martín.

El partido estaba incluido en la programación de la fecha 10 del certamen, junto con Ciudad-Argentino, Firmat FBC-Centenario y Atlético Elortondo-Atenas.

Para Sportsman significó su décima caída en igual cantidad de presentaciones. El equipo dirigido por Enzo Guzmán tuvo como principales anotadores a Nicolás Galante, con 14 puntos, y Santiago Zalio Benko, con 13. Ismael Brahin agregó ocho unidades y nueve rebotes.

Olimpia encontró una producción ofensiva más repartida. Manuel Sagardía convirtió 16 puntos, Damián Palacios aportó 15 y Nazareno Pascual terminó con 10. El ganador lanzó para un 48% desde tres puntos —12 conversiones en 25 intentos— y convirtió 18 de sus 22 tiros libres.

Por otro lado, Centenario mantuvo su marcha en la parte alta al superar 74-64 a Firmat FBC. Máximo Araujo fue el goleador del vencedor con 20 puntos y Nicolás Rizzotti terminó con 17. En Firmat sobresalió Eloy Fantino, autor de 31 puntos y 14 rebotes, aunque su producción individual no alcanzó para cambiar el resultado.

En otro de los encuentros, Argentino se impuso 82-76 como visitante frente a Club Ciudad. Matías Camacho anotó 18 puntos, Nahuel Rodríguez 17 y Alexandro Fermani 16 para el equipo firmatense. En Ciudad, Danilo Rivero terminó como máximo anotador con 22 unidades.

La jornada se completó con uno de los partidos más ajustados: Atlético Elortondo derrotó 60-58 a Atenas. Martín Sánchez encabezó al ganador con 22 puntos, mientras que Alex Rodríguez convirtió 17 para el conjunto venadense.

Con estos resultados, Centenario y Olimpia reúnen 19 puntos, producto de nueve triunfos y una derrota cada uno. Detrás aparece un grupo integrado por Firmat FBC, Atlético Elortondo, Atenas y Argentino.

Sportsman, en tanto, permanece en el octavo lugar con 10 puntos y buscará cortar su serie en la próxima jornada, cuando reciba a Club Ciudad de Venado Tuerto, según el fixture del certamen.