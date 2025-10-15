Villa Cañás: este viernes se sortearán las 45 viviendas del barrio Sfasciotti

El próximo viernes 17 de octubre, Villa Cañás vivirá una jornada muy esperada: se llevará a cabo el sorteo de las 45 viviendas ubicadas en el barrio de la exquinta Sfasciotti, un proyecto que forma parte del plan provincial de acceso a la vivienda.



El evento se desarrollará en el salón de Bomberos Voluntarios, a partir de las 13 horas, con la presencia del ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, el intendente Norberto “Tito” Gizzi, autoridades locales y representantes de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

Del acto participarán las familias incluidas en el listado oficial de postulantes, quienes aguardan con entusiasmo la posibilidad de cumplir el sueño de la casa propia. Se espera un marco de gran expectativa y emoción, dado el impacto social que representa esta entrega para la comunidad cañaseña.