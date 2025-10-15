Villa Cañás: este viernes se sortearán las 45 viviendas del barrio Sfasciotti

Incendio en maquinaria en Villa Cañás: intervención de Bomberos Voluntarios
El siniestro ocurrió este mediodía en calle 67 entre avenida 50 y calle 48. No hubo heridos.
El sorteo se realizará el viernes 17 a las 13 horas en el salón de Bomberos Voluntarios, con la presencia del ministro Lisandro Enrico y el intendente Norberto Gizzi.Villa Cañás15/10/2025SOFIA ZANOTTI
El próximo viernes 17 de octubre, Villa Cañás vivirá una jornada muy esperada: se llevará a cabo el sorteo de las 45 viviendas ubicadas en el barrio de la exquinta Sfasciotti, un proyecto que forma parte del plan provincial de acceso a la vivienda.
El evento se desarrollará en el salón de Bomberos Voluntarios, a partir de las 13 horas, con la presencia del ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, el intendente Norberto “Tito” Gizzi, autoridades locales y representantes de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.
Del acto participarán las familias incluidas en el listado oficial de postulantes, quienes aguardan con entusiasmo la posibilidad de cumplir el sueño de la casa propia. Se espera un marco de gran expectativa y emoción, dado el impacto social que representa esta entrega para la comunidad cañaseña.
Se recolectaron más de 13 mil kilos de bidones vacíos en una jornada conjunta entre Campo Limpio y el Municipio.
Ocurrió durante la madrugada en calle 56 entre 53 y 55. No hubo heridos.
La Municipalidad de Villa Cañás invita a una exposición artística que combina la concientización sobre el cáncer de mama y el respeto a las identidades culturales. Será este jueves 16 en el Centro Cultural Municipal.
Las tareas se realizan en caminos rurales de Villa Cañás para mejorar el drenaje del agua y garantizar un mejor mantenimiento de las vías.
La Policía intervino durante la madrugada y secuestró una motocicleta. Los jóvenes fueron entregados a sus padres.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
La selección más débil del planeta podría acceder al repechaje gracias a un insólito enredo reglamentario.
Desde la oposición calificaron como “extorsión” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien condicionó la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
En una iniciativa conjunta con el Club de Leones, estudiantes de cuarto año de la Escuela Nacional N°38 llevan adelante una jornada de concientización y donación de sangre que se realizará el próximo 20 de octubre en la sede del Club de Leones. La propuesta busca educar, sensibilizar y fomentar la donación voluntaria como un acto solidario y permanente.
El juicio se desarrolla en Rufino. La fiscalía solicitó la pena tras la declaración de siete testigos.
El capitán argentino anunció un certamen Sub 16 que reunirá a River, Newell’s y potencias europeas en Miami, del 9 al 14 de diciembre.
