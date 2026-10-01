Una encuesta nacional realizada por la consultora QSocial indicó que el 82% de los hogares consultados declaró tener al menos una deuda, mientras que el 36% señaló que registra atrasos en sus pagos o mantiene compromisos que no puede afrontar.

El relevamiento fue realizado de manera online sobre 1.504 casos durante septiembre de 2026. Otro 32% de los participantes afirmó que logra cumplir con sus obligaciones, aunque con mucho esfuerzo.

Entre las distintas formas de endeudamiento aparecen en primer lugar las compras en cuotas que todavía se están pagando, mencionadas por el 57% de los encuestados. Le siguen los préstamos de familiares o amigos, con 46%, y el dinero obtenido mediante aplicaciones, billeteras virtuales o financieras, con 44%.

Además, el 41% declaró compromisos pendientes vinculados con servicios o impuestos; el 38% señaló tarjetas refinanciadas o en las que abona el pago mínimo; el 34% mencionó préstamos personales bancarios y el 9%, créditos hipotecarios o prendarios.

Las categorías no son excluyentes, por lo que un mismo hogar puede tener simultáneamente más de un tipo de deuda.

Por otro lado, la encuesta consultó sobre la percepción de la marcha de la economía. El 34% consideró que está retrocediendo y el 22% que permanece estancada. Otro 27% sostuvo que existe crecimiento, pero que sus efectos alcanzan solamente a determinados sectores.

El 12%, en tanto, afirmó que la economía está creciendo y que esa mejora ya puede observarse en la mayoría de la población.

El relevamiento también incluyó preguntas sobre la gestión del presidente Javier Milei. Según QSocial, el 35% manifestó aprobación y el 61% desaprobación.

La serie difundida por la consultora señala que la aprobación había alcanzado el 51% en diciembre de 2025 y descendió hasta el 31% en junio de este año. En septiembre se ubicó cuatro puntos por encima de aquel registro.

Lucas Klobovs, director de Opinión Pública de QSocial, interpretó los resultados como una señal para analizar la relación entre la descripción oficial de la economía y la percepción cotidiana de una parte de la población.

Sin embargo, la coincidencia entre los indicadores económicos y la evolución de la aprobación presidencial no permite establecer por sí misma una relación de causa y efecto.

El informe conocido públicamente identifica al trabajo como una encuesta nacional online de 1.504 casos realizada durante septiembre. No obstante, en el material difundido no aparecen precisadas las fechas exactas del trabajo de campo, el diseño muestral ni el margen de error, elementos que deben tenerse en cuenta al interpretar sus resultados.