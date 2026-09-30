La recuperación de la actividad económica argentina no tuvo hasta ahora un correlato uniforme en el mercado laboral. Un estudio del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA), perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, detectó que ocho de los diez sectores con mayor expansión desde fines de 2023 registraron resultados negativos en materia de empleo.

El trabajo cruza información del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Según el Centro RA, la actividad agregada se encuentra 5,6% por encima del nivel tomado como referencia al inicio del período analizado.

Sin embargo, la evolución fue diferente en el mercado laboral. Desde noviembre de 2023 se contabilizan 329.667 asalariados registrados menos. La cifra comprende empleo asalariado privado, público y casas particulares y, por lo tanto, no corresponde exclusivamente al sector privado.

La situación tampoco es homogénea entre las diferentes actividades económicas. El agro acumuló una expansión cercana al 40%, favorecido en parte por la recuperación posterior a la sequía de 2023. La intermediación financiera avanzó alrededor del 19% y minas y canteras, un 16%.

El impacto laboral de ese crecimiento fue considerablemente menor. Según el informe, el agro incorporó 1.700 trabajadores en la comparación interanual considerada y representa alrededor del 5,2% del empleo privado registrado. En minería, en cambio, la cantidad de trabajadores pasó de aproximadamente 92.000 a 86.800 entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

Además, la intermediación financiera registró una reducción interanual del 3,7% de su dotación.

Por otro lado, las ramas con mayor participación en el mercado laboral presentan un escenario diferente. De acuerdo con Centro RA, la industria manufacturera acumula una contracción de actividad cercana al 8% desde el inicio del período analizado y perdió más de 80.000 puestos registrados.

El comercio también aparece entre las actividades con dificultades, mientras que la construcción mostró una recuperación del 2,2% durante el primer semestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior, aunque todavía se encontraba por debajo de los niveles de 2023.

La fotografía interanual del empleo privado registrado también muestra una reducción. En marzo de 2026 había aproximadamente 96.700 trabajadores menos que un año antes, una caída del 1,5%, según los datos del SIPA.

En este marco, el Centro RA plantea que los sectores actualmente más dinámicos tienen una participación relativamente baja en la generación directa de empleo, por lo que su crecimiento no alcanza a compensar las bajas registradas en otras actividades con mayor cantidad de trabajadores.

La evolución de los próximos meses permitirá determinar si la expansión de los sectores exportadores logra trasladarse con mayor intensidad a proveedores, inversiones y nuevas contrataciones, o si continúa la diferencia entre crecimiento de la actividad y empleo formal.