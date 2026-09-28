La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa con la tercera revisión del programa vigente con la Argentina, un proceso que comenzó el 21 de septiembre en Buenos Aires y que tiene entre sus principales puntos de análisis el cumplimiento de las metas fiscales y la evolución de las reservas internacionales.

La delegación está encabezada por Joyce Wong, jefa de misión del organismo para la Argentina, y durante su estadía mantuvo contactos con funcionarios del equipo económico. El ministro de Economía, Luis Caputo, regresó al país luego de acompañar al presidente Javier Milei durante su viaje a Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La evaluación adquiere relevancia porque una aprobación de la tercera revisión podría habilitar un desembolso cercano a US$900 millones. Sin embargo, los fondos no se liberan automáticamente: primero debe finalizar el análisis técnico, luego el staff tiene que elaborar su informe y finalmente el documento debe ser considerado por el Directorio Ejecutivo del FMI.

La revisión se desarrolla mientras se conocen nuevos indicadores sobre la evolución de la economía argentina. El INDEC informó que el 32,3% de las personas se encontraba por debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de 2026.

Además, los últimos datos de actividad mostraron señales de retroceso. El Estimador Mensual de Actividad Económica correspondiente a julio cayó 1,4% frente al mismo mes del año anterior y 2,9% respecto de junio en términos desestacionalizados. La producción industrial manufacturera, por su parte, registró una baja interanual del 5%.

El escenario presenta, al mismo tiempo, indicadores con comportamientos diferentes. El Producto Interno Bruto del segundo trimestre mostró un crecimiento interanual del 2%, aunque registró una disminución desestacionalizada del 0,6% frente al trimestre anterior. En comercio exterior, agosto cerró con un superávit de US$2.187 millones.

Uno de los aspectos centrales de las conversaciones con el Fondo es la acumulación de reservas internacionales. También forman parte de la evaluación las cuentas públicas y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el programa.

Por el momento no existe una comunicación oficial que confirme el resultado de la revisión. Las versiones que anticipan una aprobación del staff deben considerarse, hasta que exista un pronunciamiento formal, como una versión no confirmada.

En este marco, una vez terminado el trabajo de la misión, los técnicos deberán elaborar el reporte correspondiente. La instancia posterior quedará en manos del Directorio Ejecutivo, cuya aprobación será necesaria para avanzar con el desembolso previsto.