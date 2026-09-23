El presidente Javier Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde cuestionó el funcionamiento del organismo, pidió al Reino Unido retomar las negociaciones por la soberanía de las islas y ratificó el alineamiento internacional de su gobierno con Estados Unidos e Israel.

La intervención se produjo este miércoles 23 de septiembre en Nueva York, durante la 81ª Asamblea General de la ONU y significó la tercera presentación de Milei ante el organismo desde que asumió la Presidencia.

Uno de los ejes centrales fue Malvinas. Milei sostuvo que se trata de una “causa nacional” y cuestionó a Naciones Unidas por considerar que no consiguió que sus propias resoluciones tengan efectos sobre la disputa.

El Presidente llamó nuevamente al Reino Unido a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y aseguró que el Gobierno argentino continuará tomando medidas vinculadas a la defensa de su posición sobre las islas y sus recursos naturales.

El planteo se produce en un contexto de nuevas diferencias entre Buenos Aires y Londres por el proyecto petrolero Sea Lion. Durante septiembre, el Ejecutivo argentino anunció medidas contra empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, mientras que el gobierno británico rechazó esas acciones y defendió el derecho de los habitantes de las islas a desarrollar sus recursos.

La posición británica sobre la cuestión de soberanía también difiere de la argentina. Reino Unido sostiene que cualquier modificación del estatus de las islas debe contemplar la voluntad de sus habitantes y afirma que no negociará la soberanía sin su consentimiento. Por otro lado, documentos de Naciones Unidas reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido y registran resoluciones que instan a ambos gobiernos a retomar negociaciones para alcanzar una solución pacífica.

Además, Milei lanzó cuestionamientos al funcionamiento general de Naciones Unidas. Llegó a definirla como una organización “inútil” que alimenta una “casta de parásitos” y criticó su actuación frente a conflictos internacionales y políticas de derechos humanos. Esas expresiones corresponden a la evaluación política realizada por el mandatario.

En otro tramo, cuestionó la Agenda 2030, rechazó las políticas implementadas durante la pandemia y anticipó que, a su entender, la denominada Agenda 2045 también fracasará. Asimismo, reafirmó su respaldo a Israel y cuestionó al gobierno iraní.

Finalmente, dedicó parte de su intervención al desarrollo de la inteligencia artificial. Milei sostuvo que Argentina buscará atraer inversiones mediante un marco jurídico con baja regulación preventiva, beneficios fiscales y condiciones favorables para empresas tecnológicas.

Pese a sus cuestionamientos, aseguró que el país continuará participando de los foros multilaterales y planteó que su administración diferencia la cooperación internacional de la subordinación política.