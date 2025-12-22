La Cooperativa de Agua de Villa Cañás avanza en la planificación de una obra de gran magnitud que busca renovar la totalidad de la cañería de impulsión que transporta el agua desde las bombas hasta el tanque principal de la ciudad. Se trata de un sistema con más de 45 años de antigüedad, fundamental para el funcionamiento del servicio.

Según explicó su presidente, Lucas Doffiluca, el proyecto contempla no solo el reemplazo de unos 3.000 metros de cañería, sino también de los cables de comando e información que acompañan la traza. “Es la línea que lleva el agua cruda hasta la planta de tratamiento, por eso es una obra clave”, señaló.

En cuanto al estado actual del sistema, el dirigente remarcó que la planta potabilizadora funciona con normalidad y tiene una capacidad de producción de hasta 95 metros cúbicos por hora, mientras que el consumo promedio ronda los 70 m³/h. “Hoy estamos bien preparados y con margen para el crecimiento”, aseguró.

Ese crecimiento urbano, visible en nuevos barrios, loteos y viviendas, ya fue contemplado en obras previas, como el ducto que permitió mejorar la presión en Barrio Norte y que también está pensado para futuros desarrollos. No obstante, ante un aumento desmedido de la demanda, la alternativa sería ampliar la planta de tratamiento.

Otro de los avances destacados del año fue la incorporación de grupos electrógenos en puntos estratégicos del sistema. Esto permite mantener el servicio activo aun cuando se producen cortes de energía eléctrica, tanto en agua potable como en cloacas. Además, se renovó el tanque de depósito de ácido sulfúrico y se realizaron tareas de mantenimiento integral en el predio.

Doffiluca también subrayó el trabajo institucional y educativo de la cooperativa, con charlas en escuelas, actividades con estudiantes secundarios y encuentros abiertos a la comunidad para concientizar sobre el uso responsable del agua y el funcionamiento del sistema cooperativo.

En materia de control, Villa Cañás cuenta con medición total del consumo domiciliario y macromedición en la producción. Actualmente, se factura alrededor del 75% del agua producida, un índice considerado positivo en comparación con otras localidades de la provincia.

Al cierre del año, desde la cooperativa destacaron que gran parte del trabajo “no se ve”, ya que está bajo tierra o se traduce en prevención y planificación, pero resulta fundamental para garantizar un servicio continuo y de calidad para toda la ciudad.