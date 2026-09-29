El Gobierno nacional manifestó este martes su confianza en superar la tercera revisión del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras una misión técnica del organismo analiza en Buenos Aires el cumplimiento de las metas correspondientes al primer semestre de 2026.

El vocero presidencial Adrián Ravier aseguró durante una conferencia de prensa que la administración nacional considera favorable la marcha del programa, aunque admitió que podría recurrirse a un waiver, es decir, una dispensa del FMI frente al incumplimiento de alguno de los criterios acordados.

"La Argentina sobrecumplió muchas de esas metas", afirmó Ravier. En relación con un eventual desvío, agregó que, de producirse, "se pide un waiver", y expresó la expectativa oficial de que esa situación no impida avanzar con la revisión.

La tercera auditoría estaba prevista en el cronograma del programa para septiembre de 2026 y toma como referencia las metas cuantitativas correspondientes al cierre de junio.

Uno de los puntos bajo análisis es el resultado fiscal. Información publicada durante esta jornada señala que el superávit primario acumulado durante el primer semestre alcanzó los $6,29 billones, frente a una meta de $6,86 billones. La diferencia ronda los $574.000 millones y podría derivar en un pedido de dispensa.

Por otro lado, la evolución de las reservas internacionales constituye otra de las variables centrales del programa. Ravier destacó el desempeño en ese frente, aunque la evaluación definitiva corresponde al personal técnico y posteriormente a las instancias de decisión del FMI.

[ESPACIO PARA GRÁFICA: tercera revisión — resultado fiscal / reservas / eventual waiver]

Durante la conferencia, el portavoz también sostuvo que la recaudación de IVA y Ganancias muestra una mejora. A partir de esos números, el Ejecutivo considera que no sería necesario profundizar recortes para afrontar los gastos previstos. Se trata, por el momento, de una evaluación del Gobierno.

Además, Ravier fue consultado por las demoras denunciadas en pagos a prestadores vinculados con PAMI y discapacidad. El vocero respondió que los pagos "se están realizando" y señaló que el Ministerio de Economía trabaja para cumplir con las obligaciones.

En materia inflacionaria, el funcionario sostuvo que, pese a los "altibajos", el Gobierno espera que continúe el proceso de desaceleración de los precios. También mencionó como factores externos el conflicto en Medio Oriente y el nivel de las tasas internacionales.

La misión del Fondo continuará siendo determinante para establecer el grado de cumplimiento de las metas. Una vez finalizado el análisis técnico se conocerá si existe un acuerdo sobre la tercera revisión, si resulta necesario formalizar un waiver y cuáles serán las condiciones para avanzar con la siguiente etapa del programa.