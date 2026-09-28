El Área Recreativa Norte de Venado Tuerto continúa avanzando con distintas etapas de obra destinadas a transformar el predio ubicado entre las calles Lussenhoff, Valdez, Lavalle y la ruta nacional 8 en un nuevo espacio público para actividades recreativas y deportivas.

Uno de los trabajos que comenzó a modificar la fisonomía del lugar es la construcción de los recorridos internos. Para esta etapa fueron adquiridas mediante licitación pública 3.300 losetas huecas alveolares de hormigón pretensado, de tres metros de largo por 1,20 metros de ancho.

El proyecto contempla una ciclovía de aproximadamente 1.200 metros, un sendero peatonal de 1.700 metros y un circuito recreativo de 800 metros. Los trazados fueron diseñados teniendo en cuenta las características naturales del terreno y la cota de inundación del sector.

Esta instancia se suma a trabajos realizados anteriormente, entre ellos el movimiento de suelo, la conformación de espejos de agua y la forestación del predio.

Además, el proyecto integral prevé puentes peatonales, miradores, rampas, accesos, sectores verdes y diferentes espacios destinados a la recreación y la actividad física.

La intervención tiene antecedentes que se remontan varias décadas. En 2012, el Concejo Municipal aprobó mediante la Ordenanza 4114/12 el Plan Particularizado correspondiente a la zona denominada Área Recreativa Norte.

El proyecto tomó un nuevo impulso en abril de 2025, cuando fue presentada oficialmente una propuesta integral para desarrollar el sector. A partir de allí comenzaron distintas instancias administrativas y de obra.

Durante 2026 se avanzó con dos procesos importantes. Por un lado, la ingeniería estructural tuvo un presupuesto oficial de 1.900 millones de pesos e incluyó trabajos vinculados con senderos, puentes, miradores, rampas y accesos. Por otro lado, la licitación para la provisión de las losetas utilizadas en los recorridos internos contó con un presupuesto oficial de 520 millones de pesos.

La intervención también produjo modificaciones en la circulación del sector. En mayo quedó establecido el cierre al tránsito vehicular de un tramo de calle Fernando Azcoaga, entre Dorrego y boulevard Marcos Ciani, en función de la configuración prevista para el futuro parque.

Según la planificación presentada originalmente, las obras continuarán desarrollándose por etapas. El cronograma anunciado por las autoridades municipales estableció 2027 como horizonte para la inauguración del espacio, aunque el cumplimiento definitivo de ese plazo dependerá del avance de los trabajos pendientes.

Una vez completado, el Área Recreativa Norte incorporará a Venado Tuerto un nuevo espacio público con recorridos peatonales, ciclovías, sectores verdes y áreas destinadas al deporte, la recreación y otras actividades comunitarias.