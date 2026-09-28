Milei negó una recesión y defendió el rumbo económico

El presidente Javier Milei rechazó que la economía argentina se encuentre en recesión y sostuvo que atraviesa una “desaceleración del ritmo de expansión”. Durante una entrevista televisiva emitida el domingo, defendió el programa económico del Gobierno y cuestionó a quienes plantean la necesidad de un tipo de cambio más alto.

“Cuando hay cambios estructurales hay algunos sectores que se contraen y otros que se expanden”, argumentó el mandatario durante su participación en La Cornisa, por LN+, donde abordó la situación económica y política del país.

Milei también cuestionó a economistas y dirigentes que consideran que el tipo de cambio se encuentra atrasado. En ese marco, calificó de “cobardes” a quienes reclaman un dólar más alto y sostuvo que una devaluación significaría reducir los salarios medidos en moneda estadounidense

Las declaraciones se producen luego de conocerse nuevos indicadores oficiales sobre la evolución de la actividad económica. Según el INDEC, el Producto Interno Bruto del segundo trimestre de 2026 registró un crecimiento del 2% frente al mismo período del año anterior. Sin embargo, en la comparación desestacionalizada con el primer trimestre mostró una caída del 0,6%.

Además, el Estimador Mensual de Actividad Económica correspondiente a julio registró una baja del 2,9% respecto de junio en términos desestacionalizados.

Los datos muestran así un escenario con comportamientos diferentes según el período utilizado para la comparación. Mientras algunos indicadores continúan por encima de los niveles de un año atrás, las mediciones de corto plazo registraron retrocesos.

Por otro lado, Milei aseguró que el consumo se encuentra en niveles históricamente altos y señaló que cambiaron las modalidades de compra de los argentinos, con una mayor participación del comercio electrónico.

En materia laboral, el Presidente relativizó la tasa de desocupación del 7,9% registrada durante el segundo trimestre. También aseguró que durante su administración se generaron más de 500.000 puestos de trabajo y estimó que la creación de empleo privado rondaría los 600.000 puestos si se excluye la reducción del empleo público.

El mandatario defendió además la apertura económica y sostuvo que la transformación productiva provoca que determinadas actividades pierdan participación mientras otras se expanden.

Respecto de la situación financiera, aseguró que el Gobierno tiene cubiertas las necesidades de financiamiento del sector público hasta fines de 2027 y afirmó que no contempla un escenario de default durante su mandato.

Milei reconoció, al mismo tiempo, la existencia de dolarización de carteras y el aumento del riesgo país, aunque vinculó esas tensiones con la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La evolución de los próximos indicadores de actividad, consumo, empleo e inversión será determinante para establecer si los retrocesos registrados durante los últimos meses responden a una desaceleración transitoria o configuran una tendencia más prolongada.