Un hombre fue demorado el sábado por la tarde durante un control vehicular en el centro de Firmat, luego de que la motocicleta que conducía registrara un pedido de secuestro vigente. El conductor y el vehículo fueron trasladados a la Comisaría 13ª.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico y se realizó en calle Mendoza, entre Alvear y Alberdi. Allí, los agentes interceptaron al hombre, que circulaba en una Honda XR de 125 centímetros cúbicos.

Según la información oficial difundida por Región 360, los policías consultaron los datos del rodado a través del servicio de emergencias 911. El sistema informó que la motocicleta tenía un pedido de secuestro emitido desde Venado Tuerto. Esa respuesta motivó el traslado a la dependencia policial.

Tras tomar conocimiento del procedimiento, la fiscalía de turno dispuso la formación de una causa por el delito de encubrimiento y la notificación de sus derechos al involucrado. También ordenó que recuperara la libertad una vez completados los trámites de rigor y la verificación de antecedentes.

La información disponible no precisa el motivo ni la fecha del pedido de secuestro de la motocicleta. Tampoco confirma si, al momento de difundirse el caso, ya se habían cumplido las diligencias necesarias para la liberación del conductor.