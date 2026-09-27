Al menos 27 personas murieron y otras 26 resultaron heridas en dos ataques armados registrados entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo en Sudáfrica. Los episodios ocurrieron en Wedela, al oeste de Johannesburgo, y en Lwandle, cerca de Ciudad del Cabo. Hasta las primeras horas del domingo no se habían informado detenciones.

El primero de los ataques ocurrió alrededor de las 21:30 del sábado en un bar de Wedela. De acuerdo con la información difundida por la Policía sudafricana, ocho hombres armados con fusiles AK-47 y pistolas llegaron al establecimiento y comenzaron a disparar contra personas que se encontraban en el exterior.

Luego ingresaron al local y continuaron efectuando disparos. Como consecuencia del ataque murieron 17 personas —13 hombres y cuatro mujeres— y otras 15 sufrieron heridas de bala y fueron trasladadas para recibir atención médica.

Según la reconstrucción policial, los atacantes también revisaron a algunos clientes y se llevaron teléfonos celulares antes de escapar en dos vehículos. Además, dos automóviles fueron incendiados durante el episodio. El motivo del ataque todavía no fue establecido.

Horas más tarde se produjo un segundo tiroteo, esta vez en Lwandle, una localidad ubicada en las afueras de Ciudad del Cabo.

Alrededor de la 1:46 del domingo, hombres armados ingresaron a un establecimiento de entretenimiento y abrieron fuego contra las personas que estaban en el lugar. Cinco víctimas murieron allí y otras cinco fallecieron posteriormente tras ser trasladadas para recibir asistencia médica.

Además, otras 11 personas resultaron heridas y permanecían bajo tratamiento. La Policía abrió causas por homicidio y tentativa de homicidio y conformó un equipo multidisciplinario encabezado por investigadores especializados en delitos violentos.

Hasta el momento, las autoridades no informaron cuál habría sido el móvil del segundo ataque ni identificaron públicamente a sus responsables.

Por otro lado, no existe hasta ahora información oficial que permita establecer una conexión entre los dos tiroteos. Cualquier vinculación entre ambos hechos debe considerarse una versión no confirmada mientras avancen las investigaciones.

Los ataques ocurrieron pocos días después de otro tiroteo registrado durante una fiesta privada cerca de Durban, donde 11 personas fueron asesinadas.

En este marco, las fuerzas de seguridad reforzaron los operativos y mantienen la búsqueda de los responsables. Las investigaciones deberán determinar los motivos de ambos ataques y establecer si existieron conexiones con otros episodios recientes de violencia armada.