Vojvoda dejó Racing tras la eliminación ante Boca

Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el director técnico de Racing luego de la eliminación frente a Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina. La información fue publicada este lunes por distintos medios deportivos, aunque hasta el momento de esta publicación no se había localizado un comunicado oficial del club confirmando la desvinculación.

La definición llegó después del partido disputado el domingo en el Gigante de Arroyito, en Rosario. Racing estuvo 2-0 arriba y parecía encaminar su clasificación a las semifinales, pero Boca reaccionó en el tramo final y terminó imponiéndose por 3-2.

Enner Valencia fue determinante para el conjunto xeneize al convertir los tres goles de la remontada.

Luego de la eliminación, Vojvoda decidió no brindar la habitual conferencia de prensa y se retiró del estadio sin realizar declaraciones. La situación volvió a poner su continuidad en discusión después de varias semanas de resultados adversos.

El entrenador había atravesado una situación similar a mediados de septiembre. Tras la derrota ante Huracán, la dirigencia encabezada por Diego Milito mantuvo reuniones para analizar su continuidad y resolvió respaldarlo para los siguientes compromisos.

Racing posteriormente venció a Sarmiento, pero la Copa Argentina aparecía como uno de los principales objetivos deportivos del equipo para el cierre de la temporada.

La eliminación ante Boca modificó nuevamente el escenario. De acuerdo con las versiones publicadas este lunes, la dirigencia resolvió finalizar el vínculo con Vojvoda. El técnico cierra de esta manera un ciclo de 13 encuentros, con cuatro victorias, dos empates y siete derrotas.

Además, Racing atraviesa una situación complicada en el Torneo Clausura, donde se encuentra en los últimos puestos de la Zona B.

Romero y Aued aparecen como la alternativa

Mientras se define el próximo proyecto futbolístico, Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued aparecen como los encargados de asumir interinamente la conducción del plantel profesional.

Ambos trabajan actualmente en la Reserva y ya estuvieron al frente de Primera durante 2026, luego de la salida de Gustavo Costas.

La intención de la dirigencia, según las versiones conocidas este lunes, sería evitar una decisión inmediata sobre el próximo entrenador permanente y utilizar el tramo restante de la temporada para definir el proyecto de 2027.

Por otro lado, Racing deberá concentrarse ahora exclusivamente en el Torneo Clausura, luego de quedar eliminado de la Copa Argentina.

La salida de Vojvoda abre así una nueva etapa para el fútbol de la Academia, mientras se espera la comunicación institucional del club y las definiciones sobre quién conducirá definitivamente al equipo.