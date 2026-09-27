Ailín Pérez consiguió una nueva victoria en UFC al derrotar a la brasileña Norma Dumont por decisión unánime en el combate coestelar de UFC Vegas 121, realizado en el Meta APEX de Las Vegas. Los tres jueces coincidieron en sus tarjetas y puntuaron 29-28 a favor de la representante argentina.

El resultado extendió a siete la racha de triunfos consecutivos de Pérez dentro de la organización y elevó su registro profesional a 14 victorias y dos derrotas. Además, el triunfo adquiere relevancia por la posición que ambas ocupaban antes del enfrentamiento: Dumont llegaba ubicada cuarta en el ranking del peso gallo femenino y Pérez aparecía quinta.

El combate comenzó con Pérez buscando imponer su trabajo de lucha. La argentina consiguió llevar a Dumont al suelo durante el primer asalto y acumuló tiempo de control, una diferencia que tuvo importancia en el desarrollo posterior.

Por otro lado, la brasileña modificó su estrategia durante el segundo round, mejoró la defensa ante los intentos de derribo y logró trasladar buena parte de las acciones al intercambio de pie.

El tercer asalto mantuvo un desarrollo cerrado. Ninguna consiguió establecer una diferencia definitiva y Pérez volvió a buscar la presión sobre la reja durante el tramo final. Cumplidos los tres rounds, la definición quedó en manos de los jueces, que coincidieron en otorgarle la victoria a la argentina.

Dumont mostró su desacuerdo con el resultado y, después de la pelea, se produjo un nuevo momento de tensión entre ambas. Personal de seguridad intervino para evitar que la situación continuara escalando.

La rivalidad había ocupado buena parte de la previa. Durante los últimos años las peleadoras protagonizaron diferentes cruces públicos y el pesaje previo al evento también estuvo marcado por provocaciones.

Más allá de ese contexto, el resultado tiene consecuencias deportivas para la división. UFC había presentado el enfrentamiento entre Dumont y Pérez como un combate importante para las aspiraciones de ambas de ingresar definitivamente en la discusión por el campeonato.

Pérez había manifestado antes del enfrentamiento que su objetivo es disputar el cinturón. La séptima victoria consecutiva fortalece esa aspiración, aunque hasta el momento UFC no confirmó que la argentina vaya a recibir una oportunidad titular en su próxima presentación.

En este marco, habrá que esperar la actualización del ranking y las próximas decisiones de la organización para conocer quién será la siguiente rival de Pérez. Lo confirmado es que la argentina superó a una competidora ubicada por encima de ella en la clasificación y sumó otro resultado a favor en su camino dentro del peso gallo.