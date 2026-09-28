Centenario consiguió dos victorias en la doble fecha del Torneo Clausura Pre-Federal de la Asociación Venadense de Básquet y quedó al frente de la tabla con 17 puntos. El equipo de Venado Tuerto derrotó a Club Ciudad por 82-43 y a Sportsman de Villa Cañás por 87-35, para alcanzar un registro de ocho triunfos y una derrota.

La novena jornada quedó pendiente de completarse con el encuentro entre Olimpia BBC y Atlético Elortondo, programado para el lunes en Venado Tuerto. Olimpia suma 15 unidades, con siete victorias y una caída, y tiene la posibilidad de igualar la línea del puntero si gana ese compromiso.

Centenario construyó sus dos triunfos con diferencias amplias. El viernes, como visitante de Club Ciudad por la octava fecha, tuvo a Mariano Forconi como máximo anotador con 16 puntos. Gonzalo Lozicki y Nicolás Rizzotti aportaron 12 cada uno, mientras que Fernando Malvicci encabezó el goleo local, también con 12.

El domingo, ante Sportsman, el líder llegó al descanso con una ventaja de 53-22 y sostuvo el dominio hasta el cierre. Matías Aristu terminó con 15 puntos, seguido por Lozicki con 13, Gaspar Ruiz con 11 y Lucio De La Vega con 10. En el conjunto de Villa Cañás, que acumula nueve derrotas en igual cantidad de presentaciones, Santiago Zalio convirtió 11.

Ese encuentro también marcó el debut del estadounidense Messiah Jones en Centenario. Según la crónica de Sur24, disputó casi ocho minutos y entregó tres asistencias. El reporte presenta una diferencia sobre su anotación: menciona ocho puntos al describir su estreno y nueve en el detalle del goleo.

Otro de los resultados destacados del domingo fue la victoria de Firmat FBC como visitante de Argentino por 56-53 en el clásico de la ciudad. Joaquín Thorp lideró al ganador con 17 puntos y Eloy Fantino sumó 13. En el local se destacaron Nahuel Rodríguez, con 16, y Matías Camacho y Pablo Zárate, con 13 cada uno.

Deportivo Atenas también festejó en el clásico venadense: superó a Club Ciudad por 65-45, después de abrir una diferencia de 29-13 en el primer cuarto. Andrés Sollberg aportó 16 puntos, Bautista Peralta 14 y Francisco Pericich 11. Fue la cuarta victoria de Atenas ante ese rival en el año, contando los cruces de las fases regulares del Apertura y el Clausura.

La fecha del viernes se completó con los triunfos de Argentino sobre Sportsman por 69-53, de Atlético Elortondo ante Firmat FBC por 69-61 y de Olimpia frente a Atenas por 72-44. Alexander Fermani y Martín Sánchez sobresalieron con 24 puntos para Argentino y Atlético, respectivamente.

Detrás de Centenario y Olimpia, Firmat FBC y Atenas reúnen 14 unidades. Luego aparecen Argentino con 13, Atlético Elortondo con 12 y un partido menos, Club Ciudad con 11 y Sportsman con nueve.