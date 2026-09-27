Una mujer identificada como S. M. fue detenida en Rufino tras un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en una causa por presunta comercialización de estupefacientes. Durante el procedimiento se secuestraron cinco gramos de cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular.

La medida estuvo a cargo de la División Microtráfico Región 3, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de Venado Tuerto, encabezada por el fiscal Dr. Luis Lagioia. El allanamiento se realizó en un inmueble ubicado en inmediaciones de calle Antonio Martín.

La investigación comenzó con tareas de campo del personal de esa división. Según la información difundida sobre el procedimiento, los agentes realizaron observaciones en distintos horarios y advirtieron movimientos que consideraron compatibles con una posible venta de estupefacientes. Esa sospecha dio origen a las actuaciones.

En la requisa se encontraron distintas muestras que arrojaron resultado positivo para cocaína y que sumaron cinco gramos. También se incautaron un recorte de nylon con vestigios de esa sustancia, $613.510 en efectivo, un celular y otros elementos de interés para la causa, cuyo detalle no fue informado.

Por disposición del fiscal interviniente, S. M. quedó detenida y se le formó causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Luego fue trasladada a la Alcaidía de Melincué.

La investigación continúa bajo las directivas de la fiscalía especializada de Venado Tuerto, que deberá determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad de la detenida.