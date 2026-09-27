El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe denunció penalmente a un influencer por la presunta caza ilegal de aves en la laguna Setúbal. La presentación ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se basa en fotografías y videos publicados en redes sociales que mostrarían ejemplares protegidos y capturas realizadas en condiciones no autorizadas.

La cartera provincial señaló posibles infracciones relacionadas con la caza de especies prohibidas o amenazadas, el incumplimiento de cupos y vedas estacionales, la actividad en áreas no habilitadas y la eventual falta de licencia. La investigación deberá establecer las circunstancias de las capturas y las responsabilidades del denunciado.

El caso tomó estado público después de que el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas), una organización ambientalista de Entre Ríos, difundiera material que el cazador había compartido durante varios meses en Instagram y Facebook. La entidad sostuvo que las imágenes corresponden a la costa este de la laguna Setúbal, frente a la costanera de la ciudad de Santa Fe.

Según Ceydas, las publicaciones exhibían ejemplares muertos de pato picazo, sirirí pampa, sirirí colorado, pato capuchino, pato gargantilla, pato overo, pato cutirí, pato cuchara y pato de collar. La organización también señaló que algunas piezas habrían sido cobradas desde una embarcación.

La entidad explicó que la normativa provincial contempla la caza del picazo y de los siriríes bajo determinadas condiciones, pero advirtió que las cantidades observadas en las fotografías superarían los límites permitidos. Sobre las demás especies enumeradas, sostuvo que su captura está prohibida. Además, denunció que la actividad habría ocurrido fuera de temporada, en un sector vedado y con armas que no estarían habilitadas para esa práctica.

Entre las publicaciones más antiguas, Ceydas identificó ejemplares de pato crestudo, que describió como una especie amenazada a nivel nacional y cuya caza está prohibida en todo el país. Aseguró que el influencer había mostrado animales muertos y embalsamados. Su eventual captura integra los hechos señalados en la presentación provincial.

La denuncia invoca una posible vulneración de la Ley Provincial N.º 4.830, de protección de la fauna silvestre. Según fuentes de la cartera ambiental citadas por Diario La Guía, el Ministerio solicitó una multa cercana a los $3 millones, correspondiente al máximo previsto ante la acumulación de las faltas atribuidas. Ese pedido no equivale a una sanción ya impuesta.

Ceydas informó que puso el material reunido a disposición de la Justicia y que, después de la difusión del caso, las cuentas del influencer pasaron a modo privado. El Ministerio recordó que las denuncias por caza furtiva, tráfico o maltrato de fauna silvestre pueden realizarse a través del 911 o de sus canales oficiales.