Una mujer de 24 años fue aprehendida durante la madrugada del sábado en Venado Tuerto por presunta resistencia a la autoridad, luego de un seguimiento policial a la motocicleta en la que viajaba como acompañante. Fue trasladada a la Comisaría 2da. y la Fiscalía de turno dispuso la notificación de la causa y su posterior libertad.

Según la información del procedimiento publicada por Pueblo Regional, la intervención comenzó cuando personal del Comando Radioeléctrico patrullaba por la zona de Av. Estrugamou y Quintana. Los efectivos observaron una motocicleta con dos ocupantes que cruzó un semáforo en rojo y dieron la voz de alto para identificarlos.

De acuerdo con ese relato, el conductor desoyó la indicación y continuó la marcha. A partir de allí, los policías realizaron un seguimiento controlado por distintas calles de la ciudad hasta las inmediaciones de Belgrano y Agüero.

En ese lugar, la acompañante descendió de la moto y el conductor siguió su recorrido y se dio a la fuga. Cuando los agentes intentaron identificar a la joven, siempre según la versión del procedimiento, ella adoptó una actitud hostil y se resistió a las órdenes de los uniformados. Esa conducta fue el motivo informado para su aprehensión.

Tras el traslado a la dependencia policial y las diligencias correspondientes, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación. La disposición fiscal fue que la mujer quedara notificada de la causa y que posteriormente recuperara la libertad. La información disponible no precisa si esa medida ya se había concretado ni aporta detalles sobre el conductor que escapó.