Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 terminaron. También se apagaron los Fan Fest, finalizaron las competencias y las delegaciones comenzaron a abandonar la provincia. Para el gobierno de Maximiliano Pullaro, sin embargo, ahora comienza una instancia diferente: presentar el balance económico integral de uno de los acontecimientos de mayor magnitud organizados por Santa Fe.

Durante quince días, los Juegos ocuparon buena parte de la agenda institucional del Gobierno provincial. Según el balance difundido por las autoridades y Odesur, la competencia alcanzó una participación acumulada de 3,5 millones de personas.

Pero detrás de esas cifras aparece una pregunta inevitable: ¿cuánto costaron realmente los Juegos?

Hay números conocidos. La Provincia informó una inversión superior a los 90 millones de dólares en infraestructura deportiva, habitacional y urbana. Dentro de ese esquema aparecen US$75 millones de financiamiento otorgado por CAF, además de recursos del Tesoro provincial.

Sin embargo, infraestructura no es lo mismo que costo total.

A esa inversión deben agregarse los gastos relacionados con seguridad, transporte, alojamiento, tecnología, ceremonias, espectáculos, promoción, producción audiovisual, personal, mantenimiento, logística y contratación de diferentes servicios.

Y allí todavía queda información por conocer de manera consolidada.

Uno de los puntos sensibles es la relación con el sector privado. El propio Gobierno provincial informó que más de 400 empresas participaron en obras, equipamiento, logística y servicios. El interrogante pasa ahora por conocer cuánto recibió cada proveedor, mediante qué mecanismo fue contratado y cuáles fueron los aportes y contraprestaciones correspondientes a patrocinadores privados.

Otro capítulo es la publicidad oficial.

Durante meses, Santa Fe 2026 tuvo una fuerte presencia en medios, plataformas digitales, cartelería, producción audiovisual y acciones promocionales. El balance debería permitir establecer cuánto dinero público se destinó específicamente a esa campaña y cuáles fueron los criterios utilizados para distribuir esos recursos.

También falta conocer cuánto aportaron efectivamente Rosario, Santa Fe y Rafaela y cuál fue la participación económica de Odesur.

Por otro lado, la Provincia deberá explicar cómo se administrarán los estadios y complejos construidos. El Gobierno presentó esas inversiones como un “legado”, pero mantener semejante infraestructura también tendrá un costo futuro.

La discusión no apareció después de los Juegos. En noviembre de 2025, la Cámara de Diputados provincial ya había tratado un pedido de informes sobre las inversiones y el retorno económico esperado.

Pullaro sostuvo durante el evento que la convocatoria y repercusión superaron las expectativas. Ese balance oficial forma parte de la evaluación. Ahora resta otro: contratos, ingresos, gastos ejecutados y recursos públicos utilizados.

Terminada la competencia deportiva, el Gobierno provincial tiene la posibilidad de publicar esa información de manera integral.

Porque después de mostrar durante dos semanas lo que Santa Fe hizo, ahora comienza el momento de mostrar cuánto costó, cómo se pagó y quiénes recibieron esos recursos.