El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó este domingo 27 de septiembre a nivel naranja el alerta por tormentas para el sur de Santa Fe. La advertencia abarca los departamentos General López, Caseros, Constitución, San Lorenzo y sus áreas de influencia, ante la posibilidad de que los fenómenos se intensifiquen durante las próximas horas.

El pronóstico advierte sobre lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Entre los principales fenómenos previstos se encuentran las precipitaciones intensas en períodos cortos y la caída de granizo de diversos tamaños. También podrían registrarse ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica.

Los valores de precipitación acumulada previstos por el organismo se ubican entre 50 y 90 milímetros. Esos registros podrían ser superados de manera puntual, por lo que las cantidades de lluvia pueden variar dentro de la zona alcanzada por el alerta.

La actualización de la advertencia se produjo con condiciones diferentes en distintos puntos de la región. Según informó Región 360, al momento de su publicación había sectores donde todavía no se habían registrado precipitaciones, mientras que en otros se habían observado chaparrones aislados con caída de granizo pequeño y disperso.

Esos reportes describen lo ocurrido hasta ese momento. El nivel naranja responde al pronóstico de una posible intensificación de las tormentas en las horas siguientes.